Manche Menschen sind einfach "echt", das heißt, sie leben im Einklang mit ihren Wertvorstellungen und Gefühlen. An diesen fünf unterbewussten Handlungen erkennst du, ob du ein authentischer Mensch bist – oder es mit einem zu tun hast.

Was macht einen Menschen aus, der deutlich im Einklang mit sich selbst steht? Authentische Menschen verstellen sich nicht, sie sind einfach so, wie sie sind und haben meistens keine Angst davor, anzuecken. Authentisch zu sein bedeutet im Grunde nicht mehr und nicht weniger, als sich nicht zu stark an die Außenwelt anpassen zu wollen. Stattdessen lebst du im Einklang mit deiner Gefühlswelt und deinen Idealen und schreckst nicht davor zurück, für diese einzustehen.

Psychologie: Das tun authentische Menschen ganz unbewusst

Tatsächlich haben authentische Menschen oft ein sehr gutes Selbstwertgefühl. Sie wissen eben, dass sie sich zuerst um sich selbst kümmern müssen, bevor sie anderen helfen können. Im Video erfährst du, welche fünf unbewussten Dinge du ganz intuitiv tust, wenn du authentisch bist.