Was macht wirklich glücklich? Studien zeigen immer wieder, dass es weniger die äußeren Umstände sind, sondern dass wir unsere Zufriedenheit zu großen Teilen selbst in der Hand haben. Das machen glückliche Menschen anders.

Viel Geld, ein sicherer Job, eine Familie und eine schöne, große Wohnung – alle diese Dinge können dazu beitragen, dass wir zufriedener mit unserem Leben sind. Aber wirkliches Glück hängt nicht von diesen äußeren und schon gar nicht von materiellen Dingen ab. Natürlich brauchen wir ein gewisses Maß an ökonomischer und finanzieller Sicherheit, um überhaupt erst an den Punkt zu gelangen, uns zu fragen, was uns denn zufrieden macht. Aber haben wir diesen Punkt überschritten, können wir selbst einiges für unser Glück tun. Diese Gewohnheiten und Eigenschaften können wir uns von wirklich zufriedenen Menschen abschauen.

Diese 5 Dinge tun glückliche Menschen regelmäßig

1. Sie sind dankbar

In schwierigen Zeiten ist es oft nicht leicht, dankbar zu sein. Dabei kann uns Dankbarkeit gerade in solchen Momenten immens helfen, das konnten schon einige Studien belegen. Denn wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, was wir alles haben, anstatt uns nur auf das zu fokussieren, was uns fehlt, dann verlieren diese (vermeintlich) fehlenden Dinge schnell an Wichtigkeit. Zufriedene Menschen wissen das und üben sich deshalb regelmäßig, am besten sogar täglich, in Dankbarkeit. Vielleicht praktizieren sie diese in Form eines Dankbarkeitstagebuchs, in das sie abends eintragen, wofür sie an diesem Tag besonders dankbar waren – sei es ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, gute Freund:innen oder ihr Haustier. Oder sie sprechen einfach mit ihrem:ihrer Partner:in über diese Dinge oder machen eine Dankbarkeitsmeditation. Sich daran zu erinnern, was man alles hat, macht in jedem Fall zufriedener, als ständig darüber nachzudenken, was man nicht hat.

2. Sie pflegen Beziehungen

Der Mensch ist ein soziales Wesen, ohne andere Menschen kommt er nicht aus. Glückliche und erfolgreiche Menschen sind sich darüber im Klaren und pflegen ihre Beziehungen dementsprechend. Das heißt natürlich nicht, dass sie über ihre energetischen Kapazitäten hinaus ständig Zeit mit anderen verbringen. Aber zu Selfcare gehört eben auch, dass wir unser soziales Netz pflegen und Menschen um uns herum haben, denen wir vertrauen und die uns in schwierigen Zeiten auffangen.

3. Sie verbringen Zeit allein

Nein, dieser Punkt ist kein Widerspruch zum vorangegangenen. Denn so wichtig und gesund es ist, soziale Kontakte und Beziehungen zu pflegen, genauso elementar ist es auch, dass wir so mit uns selbst im Reinen sind, dass wir auch mal alleine sein können. Wie viel Zeit wir mit Freund:innen und Familie verbringen und wie viel wir gerne für uns sind, hängt natürlich in erster Linie davon ab, ob wir eher extrovertiert oder introvertiert sind. Zufriedene Menschen kennen sich selbst gut genug, um zu wissen, wie viel Raum sie für sich brauchen und wie viel Anteil ihrer Zeit sie anderen widmen – und welches Verhältnis aus beidem ihnen guttut. Sie vermeiden auf jeden Fall nicht aus Angst vor den eigenen Gedanken das Alleinsein und bleiben über ihre eigenen Grenzen hinaus in Gesellschaft, nur um abgelenkt zu sein.

4. Sie üben Achtsamkeit

Gerade wer eine eher grüblerische Natur hat und zu sorgenvollen Gedanken neigt, weiß, wie schwierig es ist, wirklich im Moment zu leben. Letztlich ist aber genau das der Schlüssel zu langfristiger Zufriedenheit – das ist inzwischen gut wissenschaftlich belegt. Denn wer ständig nur mit Ängsten für die (ohnehin ungewisse) Zukunft beschäftigt ist, wird genauso wenig glücklich wie jemand, der permanent über die Vergangenheit sinniert. Erfolgreiche und zufriedene Menschen wissen das und praktizieren deshalb Achtsamkeit. Auch ihnen fällt es – je nach Typ – sicher hin und wieder schwer, im Hier und Jetzt zu bleiben. Aber sie bleiben dran, Meditationen oder andere Achtsamkeitsübungen helfen ihnen dabei.

5. Sie bewegen sich ausreichend

Wenn es uns nicht gut geht und wir wenig Energie haben, neigen wir häufig dazu, uns auf der Couch oder im Bett zu verkriechen. Wir unterschätzen, wie viel positiven Einfluss Sport oder andere Formen der Bewegung auf uns haben können. Das konnten auch Studien nachweisen. Wer zufrieden ist, lässt sich nicht von dem Trugschluss einlullen, dass nur Nichtstun unsere Energiereserven wieder auffüllen kann. Er:sie achtet darauf, sich ausreichend zu bewegen, und weiß, dass es ihm:ihr nach einem ausgiebigen Spaziergang in der Natur, eine Yoga-Einheit oder einem HIIT-Workout besser geht – auch wenn es zunächst einige Überwindung kostet. Im Alltag genug Zeit für Bewegung einzubauen, ist ein wichtiger Baustein, um nachhaltig glücklich und zufrieden zu sein.

