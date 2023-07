Gedanken haben mehr Macht, als wir glauben. Das wissen intelligente Menschen – und achten deshalb ziemlich genau darauf, was ihnen so durch den Kopf geht.

Was genau bedeutet es eigentlich, intelligent zu sein? Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Klugheit, dazu gehören etwa die emotionale Intelligenz, die soziale oder die analytische. Eine Person, die ein absolutes Mathe-Genie ist, muss nicht zwangsläufig eine hohe emotionale Intelligenz aufweisen. Und wer ein großes Talent und Gefühl für Sprache hat, muss nicht unbedingt jeden Logiktest bestehen. Das eine ist nicht besser als das andere – es sind einfach unterschiedliche Komponenten von Intelligenz.

Allerdings gibt es ein paar Gewohnheiten, die die meisten intelligenten Menschen in der einen oder anderen Form pflegen. Einfach, weil sie gelernt haben, dass ihnen bestimmte Dinge guttun. Dazu gehört auch die Art, wie sie denken. Denn mit unseren Gedanken schaffen wir letztlich unsere Realität. Das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern meint einfach, dass die Gedanken, die wir bewusst pflegen, unseren Gemütszustand, unsere Ausstrahlung und auch unsere Taten beeinflussen. Deshalb achten intelligente Menschen darauf, welche Sätze und Fragen ihnen so durch den Kopf schwirren.

Diese 5 Gedanken haben intelligente Menschen täglich

1. "Das wusste ich noch gar nicht."

Wer glaubt, alles zu wissen, ist vermutlich nicht besonders intelligent – oder hat einfach einen sehr eingeschränkten Horizont. Denn klugen Menschen ist klar, dass niemand alles wissen kann. Deshalb würden sie sich auch nie anmaßen, zu behaupten – oder auch nur zu denken –, dass sie alles zu einem Thema wissen. Stattdessen bleiben sie offen, wissbegierig und neugierig und freuen sich, wenn sie etwas lernen können.

2. "Das klappt schon!"

Optimismus ist eine unglaublich wertvolle Eigenschaft. Wer bewusst davon ausgeht, dass die Dinge gut ausgehen, zieht genau dieses Ergebnis damit auch unbewusst an. Denn eine positive Einstellung strahlen wir auch an unsere Umwelt aus. Deshalb achten intelligente Menschen darauf, nicht in zu viele negative Grübeleien zu verfallen. Sie gehen lieber optimistisch an das Leben heran.

3. "Auch das geht vorüber."

Das heißt aber natürlich nicht, dass kluge Menschen jeden negativen Gedanken sofort wegschieben. Sie fahren eine andere Strategie: Sie lassen auch traurige, ängstliche oder wütende Gedanken zu, sie lassen sie da sein – und dann ziehen. "Auch das geht vorüber", ist ihr Motto, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich wünschen.

4. "So hab' ich das noch nie gesehen."

Wer immer davon ausgeht, dass die eigene Ansicht die richtige, und zwar die einzig richtige, ist, ist vermutlich ziemlich engstirnig. Intelligente Menschen dagegen machen es sich zur Gewohnheit, offen zu bleiben und tolerant an die meisten Situationen heranzugehen. Wenn jemand eine andere Perspektive auf ein bestimmtes Thema hat, hören sie zu und bleiben offen dafür, dass man die Situation auch anders bewerten kann, als sie es selbst tun.

5. "Was brauche ich jetzt wirklich?"

Immer nur durch zu powern und uns keine Pause zu gönnen, bringt uns in der Regel kein besseres Ergebnis. Wer klug ist, hört stattdessen auf die eigenen Bedürfnisse. Und das muss nicht heißen, dass wir im Namen der Selfcare bei der kleinsten Widrigkeit aufgeben und uns mit einer Tafel Schokolade vor unsere Lieblings-Netflixserie setzen (obwohl es das durchaus bedeuten kann). Intelligente Menschen kennen sich selbst einfach gut genug, um einschätzen zu können, was sie in einer bestimmten Situation wirklich brauchen – und was ihnen letztlich hilft, schneller an ihr Ziel zu kommen.

