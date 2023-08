5 Sätze, an denen du ängstliche Menschen erkennst

Ängste und Angststörungen zeigen sich bei verschiedenen Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Diese Aussagen etwa können subtile Anzeichen dafür sein, dass eine Person übermäßig ängstlich ist.

Angst an sich ist nicht nur natürlich, wir brauchen sie sogar: Denn sie ist ein Warnsignal unseres Gehirns, dass eine mögliche Gefahr lauert. Unsere Vorfahren waren auf diese Alarmfunktion angewiesen, damit sie schnell reagieren konnten, wenn ihnen zum Beispiel ein Säbelzahntiger begegnete. In unserer heutigen, sehr viel komplexeren Welt allerdings brauchen wir Angst als Warnsignal deutlich seltener – zumindest, wenn wir das Glück haben, in einem sicheren Land und einer sicheren Umgebung zu leben.

Das Problem: Unser Gehirn hat sich seit der Zeit der Säbelzahntiger nicht wirklich verändert und funktioniert noch fast genauso wie bei den Urmenschen. Das führt unter anderem dazu, dass wir manchmal in Panik verfallen, obwohl eigentlich gar keine echte Gefahr besteht. Menschen, die unter Angststörungen leiden, erleben das besonders häufig. Viele sind allerdings auch ziemlich gut darin, ihre Ängste zu verstecken. Diese fünf Sätze können subtile Anzeichen sein.

Subtile Signale: An diesen Sätzen erkennst du ängstliche Menschen

1. "Ich brauche mehr Infos"

Ängstliche Menschen sind vor allem gestresst, wenn sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Deshalb wollen sie alles möglichst genau wissen. Wann geht es los, wie sieht der Weg aus, was genau wird passieren, wer wird dabei sein, wie ist die Parkplatzsituation? All das sind Fragen, die Personen aus ihrer Angst herausstellen können. Je mehr sie wissen, desto mehr Kontrolle haben sie – zumindest versucht ihre Angst, ihnen das weiszumachen.

2. "Das hatten wir anders besprochen"

Ähnlich ist es mit dem nächsten Satz. Denn spontane Planänderungen gefallen ängstlichen Menschen ganz und gar nicht. Um ihre Angst zu kontrollieren, haben sie eben gern alle Infos und können sich so – zumindest innerlich – optimal vorbereiten. Wenn es dann für eine Party, einen Urlaub oder eine andere, potenziell stressige Situation eine Änderung gibt, kann das Panik auslösen.

3. "Ich kann mich nicht entscheiden"

Sehr typisch bei Menschen mit einer generalisierten Angststörung ist, dass sie sich mit Entscheidungen unendlich schwertun. Für ihr Umfeld kann das manchmal anstrengend sein. Dahinter steckt aber meist kein Desinteresse oder Ähnliches, sondern eine große Angst, sich falsch zu entscheiden. Sie zerdenken daher jedes mögliche Ergebnis der anstehenden Entscheidung und jede noch so unwahrscheinliche Eventualität. Diese Angst kann so groß werden, dass die Person sich wie gelähmt fühlt und gar nicht mehr in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen.

4. "Ich muss hier weg"

Situationen mit vielen Menschen und Eindrücken können ängstliche Menschen überfordern. Wenn sie es doch versuchen und zum Beispiel auf das Festival gehen, vor dem sie mit seiner Lautstärke und all seinen Menschenmessen großen Respekt hatten, ist es gut möglich, dass sie von einem Fluchtreflex übermannt werden, sobald es ihnen zu viel wird. Anstatt zu erklären, was los ist, verlassen sie schnellstmöglich die Situation: Der "Kampf oder die Flucht"-Reaktion im Gehirn wird ausgelöst – die Angst lässt nichts anderes mehr zu, als zu fliehen.

5. "Das ist das Schlimmste, was passieren kann"

Wer von Ängsten geplagt wird, hat häufig eine Neigung zum Katastrophisieren. Ängstliche Menschen gehen oft vom schlimmstmöglichen Ergebnis aus. Objektiv harmlose Situationen wie ein verspäteter Zug oder ein heruntergefallenes Telefon stürzen sie in Panik. Auch beruhigende Worte können sie aus ihrer Verzweiflung nicht herausholen. Sobald jemand im Katrastrophenmodus ist und das Angst-Gehirn die Situation übernommen hat, findet die Person häufig nicht so leicht wieder heraus und verliert den objektiven Blick auf die Situation.

