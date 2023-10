Wir können zwar niemanden dazu zwingen, uns zu vertrauen, doch wir können es anderen Menschen zumindest etwas erleichtern. Durch unsere Taten – und Worte.

Wenn andere Menschen uns vertrauen und uns als glaubwürdig und zuverlässig einschätzen, ist das grundsätzlich von Vorteil für uns. Schließlich werden sie uns dann weniger kritisch betrachten, uns im Zweifel eher Gutes unterstellen und sich uns selbst mehr öffnen. Der beste Weg, glaubwürdig zu erscheinen, ist, es tatsächlich zu sein – und dazu bedarf es in der Regel entsprechenden Verhaltens und Taten. Versprechen einhalten, leben, was wir sagen, da sein, wenn wir gebraucht werden, bleiben, wenn es darauf ankommt. Glaubwürdigkeit geht vor allem mit Konsistenz und Beständigkeit einher.

Auf der anderen Seite kann sich Glaubwürdigkeit in dem niederschlagen, was wir sagen, und unsere Worte können es anderen Menschen erleichtern, uns als vertrauenswürdige Person zu erkennen. Folgende Sätze können Glaubwürdigkeit unter anderem zum Ausdruck bringen.

5 Sätze, die dich besonders glaubwürdig wirken lassen

"Das habe ich nicht verstanden, was meinst du damit?"

Sicherlich empfinden es viele Menschen als angenehm, wenn ihr Gegenüber alles sofort versteht, was sie sagen, und keinerlei Rückfragen stellen muss. Allerdings ist dieser Fall nicht besonders realistisch – und die meisten wissen das oder ahnen es zumindest.

Missverständnisse gehören zur Kommunikation ebenso dazu wie aneinander vorbeizureden und sich nicht ohne Weiteres zu verstehen. Wir alle haben unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen, Motivationen, Gedanken, Leben, deshalb ist es unmöglich, dass wir uns ständig problemlos auf die Sichtweise unserer Mitmenschen einlassen können, ohne ihnen zwischendurch sagen zu müssen, was wir dazu von ihnen brauchen. Das zuzugeben, zeugt nicht nur von Ehrlichkeit, sondern von Interesse, Aufmerksamkeit und Respekt.

"Das sehe ich anders."

Den meisten Menschen fällt es leichter, anderen zuzustimmen als ihnen zu widersprechen. Und die meisten hören lieber Zustimmung als Einwände. Doch die wenigsten glauben daran, dass eine Person stets ihrer Meinung sein kann. Aus gutem Grund.

Dass zwei unterschiedliche Menschen die Welt aus verschiedenen Perspektiven sehen und ihre Ansichten deshalb gelegentlich voneinander abweichen, ist für viele Leute leicht zu begreifen. Letztendlich macht das den Austausch und das Kommunizieren so spannend und bereichernd: Wir können unsere Sichtweise dabei mit anderen abgleichen, auf die Probe stellen, sie erweitern, modifizieren. Deshalb respektieren die meisten Menschen Personen, die ihnen widersprechen – solange sie es gelegentlich tun und nicht jedes Mal wie aus Prinzip –, und stufen sie in der Regel als vertrauenswürdiger ein als solche, die scheinbar in allem mit ihnen übereinstimmen.

"Das weiß ich nicht."

Niemand kann alles wissen. Gemessen an dem, was zu wissen ist, kann jeder einzelne Mensch tatsächlich nur sehr wenig wissen. Trotzdem schämen sich viele Leute, wenn sie etwas nicht wissen, und versuchen, soweit es geht, ihre Lücken zu verbergen. Um kompetenter und glaubwürdiger zu wirken. Abgesehen davon, dass sie damit auffliegen können und dann schlechter dastehen, als wären sie ehrlich gewesen, schätzen es viele Menschen, wenn sich jemand seiner eigenen Grenzen bewusst ist und offen dazu steht. Unwissenheit zuzugeben, wirkt langfristig in den meisten Fällen glaubwürdiger und kompetenter, als Allwissenheit vorzutäuschen.

"Ich möchte dazu nichts sagen."

Der Wunsch, einbezogen zu sein und dazu zu gehören, kann uns manchmal dazu verleiten, uns zu Themen zu äußern, zu denen wir uns eigentlich lieber zurückhalten möchten. Zum Beispiel Politik. Oder Tratsch. Gerade Lästern kann uns das Gefühl vermitteln, zu der Person, mit der wir sprechen, eine besondere Verbindung und Vertrauen aufzubauen. Wenn aber die Beziehung sonst nur oberflächlich ist: Woher weiß diese Person, dass wir nicht mit anderen über sie lästern, wie wir es gerade mit ihr über andere tun? In dem Moment selbst mag sie nicht daran denken, doch spätestens in der nächsten ruhigen Minute könnte ihr dieser Gedanke kommen. Wer klare Grenzen setzt, zu den eigenen Werten steht und sich bei persönlichen Tabu-Themen zurückhält, wirkt meist deutlich glaubwürdiger, loyaler und zuverlässiger als Leute, die bei allem mitreden.

"Was denkst du darüber?"

Die meisten Menschen spiegeln instinktiv, wie andere ihnen begegnen. Wenn sie jemand angreift und laut wird, schreien sie eher zurück, als wenn sie eine Person freundlich anspricht und ihnen Schokolade anbietet. Etwas Ähnliches geschieht, wenn wir einen Menschen nach seiner Sichtweise oder Einschätzung fragen: Wir signalisieren ihm damit, dass wir sie für wertvoll und relevant halten und dass wir ihn als glaubwürdig und kompetent einstufen. Wir signalisieren ihm Vertrauen, das er in der Regel unwillkürlich erwidert – und wenn er es hinterfragt, wird er uns wahrscheinlich Klugheit und eine gute Menschenkenntnis attestieren. Schließlich haben wir erkannt, dass es für uns interessant sein könnte, was er denkt.

Verwendete Quellen: hackspirit.com, rd.com