Emotionale Stabilität bedeutet Selbstbewusstsein, Authentizität und Stärke. Eine Psychologin erklärt, woran man diese Eigenschaft an sich erkennt.

Emotional stabile Menschen fühlen sich in ihrer Haut wohl – und das merkt auch die Außenwelt. Sie verbiegen sich nicht, um anderen zu gefallen, sie haben ihre Prinzipien und bleiben ihnen und sich selbst treu.

Wer diese Art von Selbstvertrauen hat, könne besser mit Konflikten umgehen und sich leichter vor anderen verletzlich zeigen, erklärt Harvard-Psychologin Dr. Cortney Warren in einem Artikel auf "Make it". Sie nennt Sätze, die zeigen, dass du emotional sicherer bist als die meisten anderen Menschen, denen sie in ihrer Arbeit begegnet ist.

Sätze, die emotional stabile Menschen ausmachen

Wer emotional sicher ist, lässt sich nicht von den eigenen Emotionen kontrollieren, zieht klare Grenzen und hat ein inneres Wertesystem, nach dem er:sie handelt. Aber: Solche Menschen wissen auch genauso, dass sie nicht perfekt sind und sind offen für (konstruktive) Kritik und neue Erfahrungen. An den folgenden Sätzen kannst du emotional stabile Menschen erkennen.

1. "Lass mich darüber nachdenken, bevor ich antworte"

Wir werden mit etwas konfrontiert, was unsere sofortige Reaktion einfordert – oder so scheint es uns vielleicht in diesem Moment. Doch wir haben viel öfter die Wahl und Möglichkeit, uns aus einer Situation herauszuziehen, in uns zu gehen und unsere Antworten mit Bedacht zu wählen. Emotional Stabile sind nicht impulsiv in ihren Reaktionen.

2. "Nein"

Ein "Ja" kann etwas so Schönes sein. Ein "Ja, ich will!" macht die fragende und die gefragte Person beispielsweise oft sehr glücklich. Aber ein "Ja" kann auch zu Stress führen, zu Überstunden, überlasteten Ressourcen, Überforderung … Viele von uns haben – ob im Privaten oder Beruflichen – nie so richtig gelernt, "Nein" zu sagen. Dabei ist es ein so wichtiges Wort, wie die Wissenschaftlerin betont: "Emotional sichere Menschen fühlen sich wohl dabei, Grenzen zu setzen. Sie sind sich darüber im Klaren, was sie auf der Grundlage ihrer eigenen moralischen Prinzipien, Bedürfnisse und Wünsche tun und lassen wollen."

3. "Ich fühle mich dabei nicht wohl"

Es ist nicht immer leicht, die eigenen Gefühle zu kommunizieren, gerade in Situationen, in denen wir uns unwohl und überfordert fühlen. Emotionale Sicherheit bedeutet auch, in der Lage zu sein, die eigenen Emotionen, Bedürfnisse und Wünsche auf eine respektvolle Art und Weise zu kommunizieren und notfalls Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese Dinge von anderen nicht respektiert oder wahrgenommen werden.

4. "Daran werde ich arbeiten"

Beziehungen jeder Art sind komplex, wie es letztlich auch Individuen sind. Wir alle ecken an manchen Stellen an, doch es ist wichtig, sich bei den Beziehungen um Veränderung zu bemühen, die es uns wert sind. Das meint, dass wir Kritik an unserem Verhalten nicht persönlich nehmen, sondern als Chance, uns weiterzuentwickeln und die beste Version unserer selbst zu sein.

5. "Das ist mir wichtig"

Ein solides Glaubenssystem leitet unsere Entscheidungen, erklärt Dr. Warren. Und wenn innerhalb dieses Wertesystems etwas verletzt ist, dann sind emotional stabile Menschen dazu in der Lage, diesen Umstand anzumerken und für das einzutreten, was sie für moralisch und gerecht halten. Dabei ist es für diese Menschen zweitrangig, ob andere Personen diesen Dingen denselben Wert zuweisen – es reicht ihnen, sich selbst über die Bedeutung im Klaren zu sein.

6. "Ich will es versuchen!"

Wie bereits erwähnt: Niemand ist perfekt. Wir alle machen Fehler, jede:r von uns kann in manchen Dingen scheitern, selbst dann, wenn wir unser Bestes geben. Doch die Gefahr des Scheiterns hält emotional sichere Menschen nicht davon ab, sich an neuen oder riskanten Dingen zu versuchen – denn sie wissen, dass die Welt nicht untergehen wird, falls sie "versagen".

Verwendete Quellen: cnbc.com, ncbi.nlm.nih.gov