Manche Menschen sind sehr von ihrem Ego getrieben. Auf den ersten Blick wirken sie möglicherweise stark und selbstsicher, tatsächlich ist das aber meist nur Fassade. An diesen Aussagen kannst du solche Menschen erkennen.

Wir verwechseln leicht mentale Stärke mit einem (über-)großen Ego. Das passiert vor allem dann, wenn es der Person gelingt, sich selbst als besonders stark darzustellen. Aber wahre innere Stärke liegt nicht darin, andere Menschen davon zu überzeugen, wie toll wir sind, und um jeden Preis unseren Willen durchzusetzen. Diese Dinge hängen häufig eher mit einem großen Ego zusammen. Diese Aussagen sind typisch für Ego-getriebene Menschen.

Diese 5 Sätze hörst du häufig von Menschen mit einem großen Ego

1. "Das war mir klar."

Es gibt Menschen, die müssen ständig allen beweisen, was sie alles wissen und können. Möchte ihnen jemand etwas erklären und teilt etwas, dass er:sie vielleicht gerade selbst gelernt hat, kommt darauf häufig nur eine Antwort, die sehr von oben herab ist, möglicherweise ein "Das wusste ich doch schon." Anstatt sich für ihr Gegenüber zu freuen oder zuzugeben, dass sie etwas noch nicht konnten oder wussten, müssen sie unbedingt den Schein wahren, besser als alle anderen zu sein.

2. "Das hab' ich dir doch gleich gesagt."

"Ich will es ja eigentlich nicht aussprechen, aber ehrlich gesagt habe ich dir das doch gleich gesagt." Um das direkt einmal klarzustellen: Die Person LIEBT es, das auszusprechen. Sie kann es sich nicht verkneifen, ihrem Gegenüber sehr deutlich mitzuteilen, dass sie alles besser weiß – sogar, was für ihr Gegenüber das Richtige ist. Natürlich haben wir so etwas vielleicht alle schon mal gedacht, wenn jemand in unserem Umfeld unseren Rat ignoriert. Aber wer diesen verbalen Schlag ins Gesicht tatsächlich äußert, will damit vor allem das eigene Ego pushen.

3. "Weißt du eigentlich, wer ich bin?"

Manche Menschen halten sich für besser als andere. Sie denken, dass sie durch einen zufälligen Umstand ihrer Geburt (Land, Familie, finanzielle Situation), eine Rolle in der Familie oder durch eine berufliche Position mehr wert sind als jemand anderes. Dieses Gefühl, besser zu sein, beruht aber in der Regel einfach nur auf einem aufgeblasenen Ego. Sätze wie "Weißt du überhaupt, mit wem du es hier zu tun hast?" sollen untermauern, dass die Person über anderen steht. Tatsächlich zeigen sie aber einfach nur, wie groß ihr Ego ist.

4. "Das ist mir zu Mainstream."

Bei Statussymbolen denken wir meist an große Autos, teure Uhren und eine dekadente Wohnungseinrichtung. In Wahrheit kann aber alles Mögliche ein Symbol für etwas sein, mit dem wir uns von anderen abgrenzen und unseren Status in einer bestimmten Gruppe festigen. Menschen, die ständig betonen, dass sie diese oder jene Serie niemals gucken würden, weil die "viel zu Mainstream" sei, während sie nur Literaturverfilmungen und Arte-Dokus schauen (oder noch besser: gar keinen Fernseher haben), haben sie es offenbar sehr nötig, zu betonen, wie cool und besonders sie sind.

5. "Das ist nicht meine Schuld."

Ein typisches Merkmal von Menschen mit einem großen Ego ist ihre Unfähigkeit, Fehler einzugestehen. Zugeben, dass sie etwas falsch gemacht haben? Niemals! Jemand könnte sie ja für schwach halten! Dabei ist das Zugeben von Fehlern ein Zeichen von großer Stärke. Das sehen Ego-triebene Menschen allerdings nicht so und versuchen lieber krampfhaft, davon abzulenken, wenn sie mal daneben gelegen haben.

