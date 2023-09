Psychologie 5 Sätze, die Menschen ohne emotionale Intelligenz entlarven

Keine Empathie und keine Rücksicht auf andere Menschen: Wer nicht besonders viel Einfühlungsvermögen hat, gibt sich oft schon schnell durch einen dieser fünf Sätze zu erkennen.

Man sagt, Worte seien der Spiegel der Seele, und in vielen Fällen trifft das zu. Besonders wenn es um emotionale Intelligenz geht, können bestimmte Sätze viel über die Persönlichkeit eines Menschen verraten – denn wer wenig Einfühlungsvermögen hat, tritt auch gerne mal in so manches Fettnäpfchen.

Psychologie: 5 Sätze, die ein Zeichen für geringe emotionale Intelligenz sind

Dabei haben diese Menschen oft nicht einmal böse Absichten - sie erkennen gar nicht, wie groß ihr Defizit an emotionaler Intelligenz ist. Im Video gehen wir auf fünf häufige Aussagen ein, die euch viel über euren Gesprächspartner verraten könnten.

Verwendete Quelle: Hackspirit.com