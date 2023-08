Du willst es allen recht machen, jedem gefallen, wirst aber wieder und wieder von anderen enttäuscht? Vielleicht bist du zu gutmütig? Wir haben fünf Verhaltensregeln für dich, mit denen du dich selbst schützen kannst.

Du hast dich fertiggemacht, frischen Kaffee gekocht, Kuchen gebacken und deine Freundin sagt in letzter Sekunde ab – und das zum dritten Mal in Folge? Dabei hattest du in den letzten Monaten immer ein offenes Ohr für sie und ihre Beziehungsprobleme. Solche Momente verletzen, tun weh und können dich auf Dauer ganz schön mürbe machen.

Beziehungsregeln für weniger Enttäuschungen

Was jetzt hilft: Unsere fünf Verhaltensregeln, mit denen du dich nicht nur vor solch enttäuschenden Erwartungen schützen kannst, sondern mit denen du auch lernst, welche Personen dir guttun und welche nicht.