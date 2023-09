Manche Menschen brauchen ständig andere Personen um sich herum, während andere nicht nur kein Problem damit haben, allein zu sein – sie brauchen es sogar. An diesen Gewohnheiten erkennst du sie.

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Grundsätzlich braucht er also andere Menschen, um langfristig glücklich und gesund zu sein. Aber trotzdem gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten, von denen einige lieber mehr und andere lieber weniger Zeit in Gesellschaft verbringen. Wer eher extrovertiert ist, zieht meist neue Energie daraus, auf Partys zu gehen oder sich viel mit Freund:innen zu treffen.

Introvertierte Menschen dagegen können es zwar durchaus auch genießen, Zeit in Gesellschaft zu verbringen, sie brauchen aber meist genug Zeit und Raum, um allein zu sein. Denn so laden Sie Ihre Akkus wieder auf. Auf den ersten Blick mögen einige introvertierte Menschen durchaus extrovertiert wirken. Es gibt aber einige typische Verhaltensweisen, an denen du eine Person erkennst, die viel Zeit für sich braucht – und gern allein ist.

Diese Gewohnheiten sind typisch für Menschen, denen ihre eigene Gesellschaft häufig genug ist

1. Sie lieben die Natur

Grundsätzlich ist es natürlich für jeden Menschen gesund und wichtig, Zeit in der Natur zu verbringen. Häufig lieben aber besonders introvertierte Menschen es, wandern zu gehen, in einem kühlen See zu schwimmen oder einen Waldspaziergang zu machen. Sie wissen die Ruhe zu schätzen, die sie an diesen Orten in der Natur finden.

2. Sie unternehmen gerne Dinge allein

Es ist ein Unterschied, ob eine Person gern allein zu Hause ist oder ebenso gern allein unterwegs. Wer sich wirklich wohl in der eigenen Gesellschaft fühlt, hat in der Regel auch kein Problem damit, allein etwas zu unternehmen. Das kann bedeuten, allein essen zu gehen oder sogar alleine zu verreisen. Gerade Solo-Urlaub ist für Introvertierte häufig sehr erholsam. Sie können jederzeit mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, wenn ihnen nach Gesellschaft ist, sie können aber auch die Ruhe genießen, wenn sie allein sein wollen.

3. Sie können Nein sagen

Um genug Zeit für sich zu haben, braucht es oft die Fähigkeit, sich von anderen abzugrenzen. Gerade extrovertierte Menschen können häufig nicht gut nachvollziehen, dass jemand sich nicht ständig mit anderen treffen möchte. Deshalb erkennt man Menschen, die gern und viel allein sind, auch daran, dass es ihnen gelingt, Nein zu sagen. Nein zu Partys, die sie stressen würden, Nein zu Verabredungen, auf die sie keine Lust haben und die ihnen nur Energie rauben würden.

4. Sie denken viel nach

Menschen, die gerne viel Zeit für sich haben, denken in der Regel mehr nach als Personen, die ständig unterwegs und in Gesellschaft sind. Einfach, weil sie den Raum dafür haben. Das führt dazu, dass sie häufig viel Zeit mit Reflektieren und Introspektion verbringen. Sie kennen sich selbst und ihre Gefühle und Gedanken dadurch meist ziemlich gut. Auch haben sie so oft erst die Möglichkeit, neue kreative Ideen zu entwickeln.

5. Sie sind online aktiv

Introvertierte Menschen versuchen in der Regel, die Zeit, die sie in Gesellschaft anderer verbringen, zumindest etwas zu begrenzen. Das heißt aber nicht, dass sie beispielsweise in den sozialen Medien nie aktiv sind. Im Gegenteil: Es kann sogar sein, dass sie sich in digitalen Communitys ziemlich wohlfühlen, weil sie dort auf gleichgesinnte Menschen treffen, die ähnliche Interessen und Persönlichkeitsmerkmale teilen. Möglicherweise fällt es ihnen leichter, sich in einem solchen Safe Space auszudrücken als in ihrem Umfeld von Menschen, von dem sie sich nicht verstanden fühlen.

