Du glaubst, mit deinem Selbstbewusstsein ist es nicht weit her, weil du kein extrovertierter "Macher-Typ" bist? Diese fünf Merkmale sind viel wichtiger, um zu erkennen, wie selbstsicher eine Person ist.

Was macht eigentlich einen selbstbewussten Menschen aus? Problemlos eine Rede vor Hunderten von Menschen halten zu können? Sich in einem Bewerbungsgespräch oder bei einem Date perfekt verkaufen zu können? In Wirklichkeit sind andere Eigenschaften viel entscheidender.

Tatsache ist: Viele von uns unterschätzen, wie groß ihr Selbstbewusstsein ist. Denn das setzen wir häufig mit Lautstärke und nach außen getragener Stärke gleich. Dabei zeigt sich oft auf viel subtilerer Ebene, wie selbstsicher jemand ist. Vor allem der Umgang mit anderen ist ein wichtiger Indikator dafür. Diese fünf Merkmale sind typisch für selbstbewusste Menschen – und werden häufig verkannt.

5 Anzeichen für ein gesundes Selbstbewusstsein

1. Du fragst andere problemlos um Hilfe.

Um Hilfe zu bitten, ist ein Zeichen von Schwäche? Im Gegenteil! Oft trauen sich nur wirklich selbstbewusste Menschen, nach Unterstützung zu fragen, wenn sie alleine nicht weiterkommen. Denn sie wissen, was sie können – und was nicht. Und etwas nicht zu können, ist alles andere als peinlich. Vielmehr ist es ein Zeichen von Stärke, sich einzugestehen, dass man bei etwas Hilfe braucht. Ganz egal, ob das die Steuererklärung, Kochen oder ein emotionales Thema ist.

2. Du kannst gut alleine sein.

Der Mensch ist ein soziales Wesen – wir brauchen Bezugspersonen und andere Menschen um uns herum. Aber genauso wichtig ist es, auch mal Zeit mit sich alleine verbringen zu können. Denn wer die eigene Gesellschaft nicht erträgt, ist meist nicht so selbstsicher, wie er:sie vielleicht tut. Wenn du also regelmäßig Me-Time vertragen kannst, ja sogar brauchst, dann ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, wie selbstbewusst du bist.

3. Du kannst Fehler zugeben.

Selbstsicherheit hat nichts mit Perfektion zu tun. Wer glaubt, selbstbewusste Menschen tun und sagen immer das Richtige, der irrt. Denn wir alle machen Fehler. Wer sich selbst reflektieren und zugeben kann, wenn er oder sie etwas falsch gemacht hat, ist vermutlich ziemlich stark. Denn es gehört einiges an Selbstbewusstsein dazu, sich erst einmal selbst seine Fehler einzugestehen – und sich dann auch vor anderen dafür zu entschuldigen.

4. Du setzt klare Grenzen.

Nein sagen zu können ist eine wichtige Eigenschaft für die mentale Gesundheit. Wenn du es also schaffst, dich abzugrenzen und klar zu sagen, wenn du etwas nicht möchtest oder kannst, bist du vermutlich selbstbewusster, als du glaubst. Deine eigenen Bedürfnisse zu honorieren, ist ein eindeutiges Zeichen für wahre Stärke – denn die hat nichts damit zu tun, immer durchzuhalten, egal, wie es dir damit geht.

5. Du suchst nicht das Rampenlicht.

Es spricht nichts dagegen, die Aufmerksamkeit anderer zu genießen. Aber wer ständig im Mittelpunkt stehen möchte und Bestätigung von außen braucht, der:die kämpft vermutlich mit einem ziemlich geringen Selbstwert. Denn wer wirklich selbstbewusst ist, braucht das Rampenlicht nicht (ständig), sondern weiß, dass der Wert eines Menschen im Inneren liegt – und nicht daran, wie er:sie von außen wahrgenommen wird.

