Sensible Menschen sind Heulsusen, und zu denen gehörst du auf gar keinen Fall? Vorsicht mit vorschnellen Urteilen – diese Signale können dir zeigen, dass du empfindsamer bist, als du möglicherweise denkst.

Ein typischer Vorwurf in unserer Gesellschaft lautet: Du bist viel zu sensibel! Bestimmte politische Gruppen oder Minderheiten seien zu empfindlich, heißt es. Und ganze Generationen sowieso, die Gen Z kann einfach nichts mehr ab! Dabei ist nichts verkehrt daran, eine sensible Person zu sein und in Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu stehen. Viele Menschen halten sich selbst sogar für weniger empfindsam, als sie sind. Diese Zeichen können zeigen, dass jemand versteckt sensibel ist:

Diese Anzeichen sprechen dafür, dass du sensibler bist, als du denkst

1. Du fühlst sehr intensiv

Sensible Menschen sind nicht hyper-empfindlich – sie fühlen einfach sehr intensiv. Das gilt für alle Emotionen, die angenehmen wie die unangenehmen. Das ist sowohl eine Stärke als auch manchmal eine Herausforderung. Aber, und das sollte sensiblen Menschen klar sein, Gefühle zu unterdrücken bringt sie nicht weiter. Das tiefe Fühlen gilt übrigens nicht nur für die eigenen Emotionen – auch mit anderen fühlen sensible Menschen stark mit. Empathie ist ein wichtiger Bestandteil von Sensibilität.

2. Du denkst viel nach

Denken und Fühlen bringen viele Menschen nicht miteinander in Verbindung. Personen, die viel nachdenken, über das Leben, die eigenen Probleme und die anderer Menschen, sind häufig auch sensibel – nur sehen sie das möglicherweise nicht. Sie halten sich wegen ihrer nachdenklichen Art eher für rationale Kopfmenschen. Dabei können Grübeln und das intensive Auseinandersetzen mit tiefen Themen auch ein Zeichen für Sensibilität sein.

3. Du vermeidest Konflikte

Weil empfindsame Menschen alles sehr stark fühlen, sind Streit und Konflikte – vor allem laute – für sie häufig besonders unangenehm. Sie gehen solchen Situationen also lieber aus dem Weg. Eine solche Vermeidungstaktik wird häufig nicht als besonders sensibel angesehen, dabei rühren der Wunsch nach Harmonie und die Angst vor Streit oft genau daher.

4. Du brauchst Zeit für dich

Auch introvertierte Menschen sind oft sensibler, als sie denken. Das Vorurteil lautet: Introvertierte Personen mögen keine Menschen – wie können sie dann sensibel sein? Dabei entsteht das Bedürfnis nach viel Ruhe und Zeit allein nicht aus einer Abneigung gegen Menschen, sondern viel häufiger durch ein Gefühl der Überwältigung, durch viele Eindrücke und insgesamt viel Zusammensein mit anderen. Introversion und Sensibilität gehen meist Hand in Hand.

5. Du sehr selbstkritisch

Viele Menschen haben einen Hang dazu, sich selbst niederzumachen. Ihr innerer Kritiker schiebt Überstunden, und das kann sie ganz schön belasten. Ein niedriges Selbstwertgefühl entsteht ebenfalls häufig aus Sensibilität heraus. Denn die kann dafür sorgen, dass eine Person sich viele Dinge bewusst macht, die andere gar nicht wahrnehmen. Das kann in vielen Fällen positiv sein und ihr einen Vorteil verschaffen – aber manchmal auch sehr belastend sein, wenn sie deshalb sehr hart zu sich selbst ist.

Verwendete Quellen: hackspirit.com, psychologytoday.com