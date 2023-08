Das Myers-Briggs-Modell beschreibt 16 Persönlichkeitstypen, denen sich Menschen theoretisch zuordnen lassen. Diese Merkmale sind charakteristisch für ein heilsames Wesen, die INFP-Persönlichkeit.

Menschen und ihre Persönlichkeiten in Typen und Kategorien einzuordnen, ist grundsätzlich schwierig. Erstens verändern wir uns im Laufe unseres Lebens, nehmen situationsbedingt unterschiedliche Rollen ein und sind nicht jeden Tag in einer Verfassung, in der wir völlig authentisch und unserer Kernpersönlichkeit gemäß handeln können. Zweitens hat die menschliche Persönlichkeit derart viele Facetten und sind Personen so individuell, dass jede Typisierung nur eine grobe Vereinfachung sein kann.

Trotzdem gibt es einige psychologische Modelle zur Typisierung von Menschen und gerade bei sehr komplexen Zusammenhängen haben Vereinfachungen und Reduzierungen auf das Gleichbleibende, Beständige ihren Sinn und ihre Berechtigung: Sie ermöglichen uns, überhaupt etwas zu erkennen und über etwas nachzudenken. Sie bilden einen Ausgangspunkt, von dem aus wir die Realität betrachten und verstehen können.

Das Myers-Briggs-Modell ist eine Theorie zur Beschreibung von Persönlichkeitstypen und ist inspiriert von den Lehren Carl Gustav Jungs. In dem Modell wird der Charakter anhand von vier Dimensionen oder Skalen bemessen:

Introverted versus Extroverted

Intuition versus Sensing

Feeling versus Thinking

Judging versus Perceiving

Je nach dem, welches Merkmal bei einem Menschen in Bezug auf die einzelnen Skalen stärker ausgeprägt ist, lassen sich Persönlichkeiten darauf basierend in 16 unterschiedliche Typen einordnen – einer dieser Typen hat den Myers-Briggs internen Code INFP und wird oft als "Healer" oder "Mediator" bezeichnet, also als heilsame oder vermittelnde Persönlichkeit. Folgende Eigenschaften zeichnen einen INFP-Charakter aus.

6 Anzeichen, dass du eine heilsame Persönlichkeit hast

1. Du brauchst lange, um dir eine Meinung zu bilden – und behältst dir stets vor, sie zu ändern

Der heilsame Persönlichkeitstyp bekommt nach dem Myer-Briggs-Modell auf der Skala "Judging versus Perceiving" (urteilend versus wahrnehmend) ein P – das heißt, er ist eher wahrnehmend und beobachtend als urteilend. Heilsame Charaktere legen sich ungerne fest, betrachten die Dinge am liebsten aus unterschiedlichen Perspektiven, ehe sie sich eine Meinung bilden. Sie sind aufmerksam, neugierig und stets dazu bereit, ihre Ansichten zu überdenken und zu relativieren.

2. In schwierigen Situationen benötigst du viel Zeit für dich

Auf der "Introverted versus Extroverted"-Skala fällt der heilsame Persönlichkeitstyp im Myer-Briggs-Modell ins Spektrum I für introvertiert. Introvertierte Personen verarbeiten psychisch belastende Erfahrungen in einem ersten Schritt am liebsten für sich allein. Sie fühlen sich erschöpft, wenn sie nicht genug Zeit für sich haben, können Gesellschaft eher genießen und schätzen, wenn sie gesund und energiegeladen sind. Tendenziell sammeln sie ihre Kräfte und sich selbst besser in Ruhe und für sich als im Beisein anderer Menschen.

3. Du achtest stärker auf Muster und Gesetzmäßigkeiten als auf Details

Das N des INFP-Charakters steht für intuitiv im Gegensatz zu datenorientiert und analytisch. Menschen, die gemäß dem Myer-Briggs-Modell eine intuitive Persönlichkeit haben, registrieren und merken sich eher Zusammenhänge als Details, orientieren sich an zugrundeliegenden Mustern und Regelmäßigkeiten statt an Daten und Fakten, nehmen stärker das große Ganze wahr als Einzelheiten. Oft verspüren sie Ahnungen, die sie nur bedingt erklären oder überhaupt in Worte fassen können, die jedoch durchaus auf Wissen beruhen: Aus dem Wissen ihrer Intuition.

4. Du vertraust mehr auf dein Gefühl als auf deinen Verstand

Auf der Skala "Feeling versus Thinking" verortet das Myers-Briggs-Modell den heilsamen Persönlichkeitstyp im Bereich F, das offensichtlich für Feeling steht, also für das Fühlen. Menschen, die in dieses Spektrum fallen, lassen sich eher von ihren Emotionen leiten als von ihrem rationalen Denken. Beispielsweise sind sie von einer Entscheidung mehr überzeugt, wenn sie sich gut und richtig für sie anfühlt, als wenn sie sie mit rationalen Argumenten rechtfertigen können.

5. Du hast eine ausgeprägte Fantasie

Abgesehen von den buchstäblich aufgeführten Eigenschaften weisen INFP-Charaktere typischerweise ein hohes Maß an Fantasie und Vorstellungskraft auf. Sie können ausgiebig träumen, sind für nahezu jedes Gedankenspiel zu haben und lassen sich wenigstens in der Welt ihrer Ideen nicht von den Grenzen der Realität aufhalten.

6. Du gibst dir viel Mühe, um für deine Mitmenschen da sein zu können

Heilsame Persönlichkeitstypen haben ein großes Interesse daran, anderen Personen zu helfen und in ihrem Wirkungskreis einen positiven Beitrag zu leisten. Sie verfügen über einen starken Teamgeist, bemühen sich stets, sich in ihre Mitmenschen hineinzuversetzen und auf sie einzugehen. Sie nehmen sich Zeit und investieren Energie, um anderen zu helfen, und stellen insbesondere für ihre Liebsten ihre eigenen Interessen – sofern sie können – im Zweifelsfall zurück.

Verwendete Quellen: 16personalities.com, verywellmind.com