Die meisten Menschen halten sich selbst für ziemlich umgänglich. Aber ist das wirklich so? Diese sieben Eigenschaften sprechen dafür, dass jemand eine eher schwierige Person ist.

Es gibt die verschiedensten Persönlichkeitstypen – und darunter sind natürlich auch einige, mit denen wir besser auskommen als mit anderen. Manche Menschen sind uns einfach auf Anhieb sympathisch – ob durch ihre Art zu reden, ihre Ansichten oder ihre Ausstrahlung. Mit anderen kommen wir wiederum intuitiv weniger gut klar.

Es gibt aber Charaktereigenschaften, die dafür sorgen, dass diese Menschen mit den wenigsten Personen gut auskommen. Dabei sind es vor allem sieben Anzeichen, die darauf hindeuten, dass jemand eine schwierige Persönlichkeit hat. Diese basieren auf dem sogenannten "Difficult Person Test", auf Deutsch "Test für schwierige Persönlichkeiten", den die US-Psychologin Chelsea Sleep entwickelt hat.

Erkennst du dich in diesen Eigenschaften wieder? Dann gehörst du vermutlich zu den eher schwierigen Personen.

Diese 7 Warnsignale deuten darauf hin, dass du eine schwierige Person bist

1. Du bist unsensibel

Wer sich in erster Linie für sich selbst und die eigenen Gefühle und Bedürfnisse interessiert, wird vermutlich von anderen als schwierig wahrgenommen. Wenn du etwa ohne Rücksicht auf dein Gegenüber alles sagst, was dir gerade in den Sinn kommt, kann es gut passieren, dass du die Person mit dieser Unsensibilität verletzt.

2. Du fühlst dich anderen überlegen

Du hast das Gefühl, in vielen Belangen und eigentlich auch generell als Person besser als dein Umfeld zu sein? Das macht dich leider nicht besonders unumgänglich (und vermutlich ist es auch falsch, denn die meisten von uns sind durchschnittlicher, als sie wahrhaben möchten). Dieses Gefühl der Überlegenheit sorgt schnell dafür, dass andere Menschen dich meiden – es kann sogar auf narzisstische Züge hindeuten.

3. Du bist aggressiv

Wer ständig in Konflikte gerät und sofort aggressiv gegenüber anderen wird, wenn es nicht nach der eigenen Nase geht, gehört definitiv in die Kategorie schwierige Persönlichkeit. Aufbrausendes Verhalten kommt bei den wenigsten Menschen gut an.

4. Du denkst immer das Schlechteste von anderen

Ein gewisses Maß an Skepsis gehört zu gesundem Menschenverstand dazu. Wer aber ständig nur misstrauisch ist und nichts und niemandem vertraut, macht damit sich selbst und anderen das Leben unnötig schwer. Denn wer hat schon gerne mit Personen zu tun, die immer nur das Schlechteste von einem denken?

5. Du bist manipulativ

Unbewusst oder bewusst – hin und wieder manipulieren wir alle unsere Mitmenschen zu unserem Vorteil. Wenn du aber mit voller Absicht praktisch jede deiner Interaktionen aus purer Berechnung planst, dann macht dich das alles andere als umgänglich. Denn echte menschliche Nähe kann so nicht entstehen.

6. Du bist sehr dominant

Manche Menschen können sich keinen anderen Weg als ihren vorstellen. Sie wollen immer den Ton angeben und werden schnell unangenehm, wenn jemand nicht nach ihrer Nase tanzt. Grundsätzlich braucht es natürlich Menschen, die auch mal das Ruder an sich reißen, genau wie Menschen, die sich eher fügen, damit Gruppen und Dynamiken funktionieren. Aber wer ständig anderen seinen Willen aufzwängen möchte, wird schnell als schwierig empfunden.

7. Du bist impulsiv

Jede Entscheidung, die wir treffen, hat auch Einfluss auf andere Menschen. Wenn du etwa aus einer Laune heraus spontan eine große Reise für dich alleine buchst, obwohl du eigentlich mit deiner Partnerin später im Jahr in den Urlaub fahren wolltest, betrifft diese unüberlegte Handlung nicht nur dich. Deshalb ist Impulsivität eine Charaktereigenschaft, die eher schwierig sein kann.

Wenn du einige dieser Merkmale an dir selbst entdeckst, heißt das natürlich nicht, dass du per se ein schlechter Mensch bist. Aber es schadet nie, uns selbst ein wenig zu reflektieren und zu schauen, an welchen Verhaltensweisen und Gewohnheiten wir arbeiten können. Denn letztlich wollen wir ja alle gut miteinander auskommen.

Verwendete Quellen: idrlabs.com, mindbodygreen.com, yourtango.com