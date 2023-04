8 Situationen, in denen Menschen ihr wahres Gesicht zeigen

Machen wir uns keine falschen Illusionen: Viele Menschen sind hervorragende Schauspieler:innen! Aber gibt es auch Situationen, in denen IMMER der echte Charakter durchscheint? Laut einem "Reddit"-Thread schon.

Die brave Tochter, die zuverlässige Kollegin, die verständnisvolle Freundin – zwischen wie vielen Rollen wechselst du denn jeden Tag so hin und her? Und was vielleicht noch interessanter ist: Welche davon entspricht am ehesten deinem echten Charakter?

In einem "Reddit"-Thread haben zahlreiche User:innen über die Frage philosophiert, in welchen Situationen Menschen gar nicht anders können, als ihr wahres Gesicht zu zeigen. Hier die Antworten mit der meisten Zustimmung.

8 Situationen, in denen sich der wahre Charakter eines Menschen zeigt

1. Machtposition

"Gib einem Menschen irgendeine Art von Macht, und er zeigt dir sein wahres Gesicht."

2. Versuchung: Eigener Vorteil vs. fremder Schaden

"Steck jemanden in eine Situation, in der persönlich entscheidend davon profitieren kann, dass er einen anderen in die Pfanne haut."

3. Time to shine ...

"Gib einer Person die Gelegenheit, sich selbst zu inszenieren. Nutzt sie diese und sagt etwas, das sie selber gut dastehen lässt, nachdem jemand anders bescheiden und selbstkritisch war? Und achte auf dabei auf ihren Ton."

4. Der ganz normale Wahnsinn

"Ich würde sagen, in einer 'Alltagskrise'. Bei Dingen wie einer Reifenpanne, leerem Tank, Stromausfall usw. Es mag vielleicht nicht so offensichtlich sein, aber wie Menschen mit solchen Situationen umgehen, sagt viel über ihre Persönlichkeit. Wer ruhig und gefasst bleibt, nicht in Panik ausbricht, bestmöglich mit der Herausforderung umgeht oder sich nicht dafür schämt, um Hilfe zu bitten, demonstriert damit meiner Meinung nach Charakterstärke und eine stabile Persönlichkeit."

5. Partnerschaft

"In einer ganz bestimmten Ausnahmesituation sieht man immer nur, wie sich ein Mensch in diesem konkreten Fall verhält. Ein Mann, der zum Beispiel nett zu einer Servicekraft ist, kann sonst immer ein Arschloch sein. Deshalb würde ich sagen: Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich in der Ehe."

6. Jede Kleinigkeit

"Ich glaube nicht, dass man den Charakter eines Menschen in irgendeiner ganz bestimmten Situation besonders gut erkennen kann, vielmehr muss man ihn dazu generell aufmerksam beobachten. Wie behandelt er seine Freund:innen und wie behandeln sie ihn. Wer ist der Erste, der dir hilft, wenn du eine Panne hast. Wer erwartet für alles eine Gegenleistung, das er:sie gibt (und ich meine nicht nur messbare Dinge wie Geld oder Geschenke, sondern auch immaterielle wie Zeit, Mitgefühl ...). Mit anderen Worten: Es sind die kleinen Dinge, auf die es ankommt."

7. Essen lässt auf sich warten

"Wenn man im Restaurant lange aufs Essen warten muss. Bisher hat jedes Arschloch, mit dem ich essen war, in so einer Situation einen riesen Aufstand gemacht. Normalen Menschen ist klar, dass es nicht die Schuld der Servicekraft ist, und arrangieren sich damit."

8. Ich krieg die Krise

"Wie Leute reagieren, wenn etwas schiefgeht, oder in Krisensituationen jeglicher Art. Weinen sie, brechen sie zusammen, werden sie aggressiv oder fangen mit Schuldzuweisungen an? Oder – anstatt sich auf das Negative zu konzentrieren – tun sie alles in ihrer Macht stehende, um das konkrete Problem zu lösen und dazu beizutragen, dass es anderen gut geht?"