Manche Menschen lügen ganz ungeniert – und vor allem so gut, dass es gar nicht so leicht ist, sie zu entlarven. An diesen drei Dingen kannst du eine unehrliche Person erkennen.

Unehrlichkeit und Lügen können verschiedene Ursachen haben. Manche Menschen sind sehr unsicher und trauen sich nicht so richtig, offen zu dem zu stehen, was sie eigentlich sagen möchten. Möglicherweise haben sie Angst vor den Konsequenzen oder haben nicht genug Selbstvertrauen. Andere Menschen aber sind ganz bewusst unehrlich, sie lügen zu ihrem Vorteil – womöglich ganz ohne schlechtes Gewissen. Woran du solche Personen erkennen kannst, erfährst du hier.

3 typische Eigenschaften unehrlicher Menschen

1. Sie sind charmant

Unehrliche Menschen wissen häufig ganz genau, was sie sagen müssen, um auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden. Sie können sich gut ausdrücken, machen vielleicht das eine oder andere Kompliment, um von ihrer Lüge (oder zumindest ihrer Interpretation der Wahrheit) abzulenken. Deshalb kann es helfen, eine Person genau zu beobachten und ihr wirklich zuzuhören: Wie verpackt sie ihre Aussagen? Lächelt sie dabei fast unnatürlich? Schmeichelt sie ihrem Gegenüber auffällig viel?

2. Sie sind manipulativ

Manche Menschen treiben dieses charmante Verhalten auf die Spitze und sind dabei regelrecht manipulativ. Sie geben ihrem Gegenüber das Gefühl, schuld an einer Situation zu sein, die eigentlich sie selbst verursacht haben. Das schaffen sie mit Gaslighting-Taktiken, mit denen sie andere Menschen dazu bringen, irgendwann selbst zu glauben, dass sie das Problem sind.

Das können Kleinigkeiten sein wie Zuspätkommen: "Aber wir haben doch am Telefon besprochen, dass wir uns doch erst um 15 Uhr treffen und nicht schon um 14.30 Uhr." Oder sie geben ihrem Gegenüber das Gefühl, überzureagieren: "Das ist doch wirklich nicht so schlimm, immer machst du aus einer Mücke einen Elefanten. Du bist wirklich so eine schwierige Person." So lenken sie sehr geschickt von ihrer eigenen Unehrlichkeit ab und sichern sich die Oberhand in jeder Situation.

3. Sie können sich nur schwer entschuldigen

Wer dazu neigt, unehrlich zu sein, hat häufig auch Schwierigkeiten damit, Fehler einzugestehen. Sich zu entschuldigen, kommt für solche Menschen kaum infrage. Sie lügen lieber weiter, um ihre erste Lüge aufrechtzuerhalten. Und wenn sie sich doch mal zu einem "Tut mir leid" durchringen, folgt darauf häufig schnell ein "aber". "Sorry, dass ich laut geworden bin, aber du hast mich auch wirklich provoziert" oder "Tut mir leid, aber ich habe das nur gemacht, weil du es gesagt hast." Hauptsache, sie schieben jede Schuld von sich – und das auch gerne mit einer Lüge.

Wie du am besten mit unehrlichen Personen umgehen kannst

Wie eingangs schon erwähnt, kann es ganz unterschiedliche Gründe geben, aus denen jemand häufig lügt. Hast du das Gefühl, dein Gegenüber springt sofort in eine Verteidigungshaltung und ist eigentlich sehr unsicher, könntest du versuchen, mit ihm darüber zu reden. Wirkt es für dich aber eher so, als lüge die Person sehr kalkuliert, um einen Vorteil daraus zu generieren, kann es sinnvoll sein, darüber nachzudenken, ob so ein Mensch in deinem Leben dir überhaupt guttut.

