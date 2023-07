An diesen Sätzen erkennst du unsichere Menschen

Psychologie An diesen Sätzen erkennst du unsichere Menschen

Unsicherheit kann sehr unterschiedliche Formen annehmen und ist oft nur schwer als solche zu erkennen. Wer hätte beispielsweise gedacht, dass etwa die folgenden Äußerungen häufig auf Unsicherheit zurückzuführen sind?

Menschen haben in der Regel ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Die einen mehr, die anderen weniger, doch die allermeisten werden sich deutlich wohler fühlen, wenn sie sicher sind, als wenn sie unsicher sind. Unter anderem deshalb bringt Unsicherheit nur wenige Menschen dazu, den Satz zu äußern: "Da bin ich mir unsicher." Bei einigen mag das hauptsächlich daran liegen, dass sie sich ihrer Unsicherheit selbst gar nicht bewusst sind oder sie sich nicht eingestehen möchten. Bei anderen wird im Vordergrund stehen, dass sie sicher und autoritär auftreten wollen. Doch das Ergebnis bleibt das Gleiche: Es gibt viele Menschen, die Unsicherheit nicht klar und deutlich kommunizieren. Das wiederum kann hier und da zu Problemen führen.

Ob im Job oder in unseren privaten Beziehungen, wenn wir nicht wissen, dass da gerade Unsicherheit aus einer Person spricht, können wir kaum angemessen auf diese Person reagieren. So ist für viele Menschen eine typische, naheliegende, beinahe instinktive Umgangsweise mit Unsicherheit, aggressiv zu werden und andere anzugreifen. Für Tiere übrigens ebenfalls: Fühlt sich zum Beispiel ein Hund bedroht oder verletzlich, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass er knurrt oder gar beißt, als wenn er entspannt ist und sich sicher fühlt. Wenn uns nun aber ein Mensch angreift oder aggressiv angeht, werden wir uns vielleicht verteidigen, eingeschüchtert sein, ihm aus dem Weg gehen oder was auch immer tun, das unserer Persönlichkeit entspricht – aber wir werden sehr wahrscheinlich nicht versuchen, ihm Sicherheit zu geben.

Bei folgenden Sätzen können wir laut Stefan Falk, einem Coach, Buchautor und Experten für Psychologie am Arbeitsplatz, davon ausgehen, dass sie häufig ein Ausdruck von Unsicherheit sind.

Psychologie: 6 toxische Sätze, an denen du höchst unsichere Menschen erkennst

1. "Das habe ich schon probiert – hat nicht funktioniert."

Unsichere Menschen seien Stefan Falk zufolge grundsätzlich skeptisch gegenüber Experimenten und Veränderungen. Sie würden beinahe alles sagen, was Veränderungen und neue Impulse im Keim erstickt – auch wenn es eine Lüge ist.

2. "Das ist eine dumme Idee. Alles ist gut so, wie es ist."

Starke Ablehnung und absolute Aussagen seien laut dem Experten typisch für unsichere Menschen. Damit versuchten sie nicht nur, Sicherheit vorzuspielen, sondern zugleich jeden Raum für Zweifel und Diskussion abzusperren.

3. "Für andere geht das vielleicht, aber für mich ist das nichts."

Ebenso wie Veränderungen fürchteten laut Stefan Falk sehr viele unsichere Menschen, nicht gut genug zu sein – und oft bedeute das für sie, nicht besser zu sein als andere. Im Durchschnitt oder Mittelfeld zu liegen, reiche ihrem instabilen Ego meist nicht aus, daher betonten sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass sie etwas Besonderes seien.

4. "Können wir uns nicht etwas anderes überlegen? Das überzeugt mich irgendwie nicht."

Unsichere Menschen seien dem Coach zufolge in der Regel sehr schnell darin, etwas zu kritisieren und Vorschläge und Ideen abzulehnen – insbesondere wenn es darum geht, Dinge zu verändern –, ohne dabei konkrete Details herauszugreifen oder Alternativen anzubieten. Sie versuchen stets, den Status quo sowie ihren eigenen Stand zu verteidigen und beizubehalten.

5. "Dafür habe ich jetzt keine Zeit, meine anderen Prioritäten sind wichtiger."

Unsichere Menschen liefen nach der Erfahrung von Stefan Falk oft mit einem relativ starr nach vorne gerichteten Tunnelblick durchs Leben und sehen vieles, was sicherere, gelassene Personen als Inspiration wahrnehmen, als unnötige, unwichtige Ablenkung. Wenn sie sagten, sie hätten Wichtigeres zu tun, hätten sie in Wahrheit in erster Linie Angst, aus dem Konzept zu geraten.

6. "Du hast keine Ahnung, wie komplex meine Aufgaben sind und was ich alles leiste."

Ob Hilfsangebote, Hinweise oder Anregungen, unsichere Menschen täten sich laut dem Experten typischerweise schwer damit, etwas von anderen Personen anzunehmen. Um ihr eigenes Ego zu stärken, machen sie ihre Mitmenschen klein, reden sich und anderen ein, dass niemand in der Lage ist, die Komplexität ihrer Situation, die Exzellenz ihrer Leistungen und Fähigkeiten zu erfassen.

Wie können wir mit unsicheren Menschen umgehen?

Ob wir im Job oder in unserem privaten Umfeld mit unsicheren Menschen zu tun haben, die Voraussetzung, um mit ihnen zurechtzukommen, ist grundsätzlich, ihre Unsicherheit zu erkennen. Wenn uns das einmal gelungen ist, werden wir in der Regel instinktiv anders auf sie reagieren, da wir ein besseres Verständnis für ihre Motivation haben und leichter Mitgefühl entwickeln können. Schaffen wir es, einer unsicheren Person mit Ruhe, Gelassenheit und Respekt zu begegnen, wird sie sich von uns weniger bedroht fühlen und idealerweise etwas entspannen. Dann können wir probieren, mit ihr ein konstruktives Gespräch zu beginnen, in dem wir sie etwa bitten, ihre Sichtweise weiter auszuführen und mehr von sich und ihren Gedanken mit uns zu teilen.

Eine andere Strategie, auf unsichere Menschen zu reagieren, ist, sofern es irgendwie geht, einen Bogen um sie zu machen. Wir können und müssen nicht jede Person retten, die uns über den Weg läuft. Es ist okay, wenn wir uns auf die Menschen konzentrieren, die uns etwas bedeuten oder die aus anderen Gründen aus unserem Leben nicht wegzudenken sind. Haben wir darüber hinaus noch Energie für weitere Personen, fein, haben wir das nicht, genauso fein. Schließlich ist es schon gut genug, wenn nicht wir es sind, die andere mit ihrer Unsicherheit belasten.

Verwendete Quelle: cnbc.com