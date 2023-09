Einzuschätzen, wie andere Menschen uns sehen, ist nicht immer ganz leicht. Es gibt aber ein paar Signale, die uns Aufschluss geben können, wenn wir sie erkennen. Folgende Anzeichen deuten darauf hin, dass deine Mitmenschen besonders viel Respekt vor dir haben.

In einer idealen Welt respektieren alle Menschen alle Menschen gleich. Vielleicht. Oder auch nicht. Wahrscheinlich ist es nicht ganz einfach, zu entscheiden, wer warum wie viel Respekt verdient. Ein Mindestmaß schulden wir gewiss grundsätzlich jedem Menschen – nicht nur in einer idealen Welt, sondern in der tatsächlichen. Wer das nicht schafft aufzubringen, hat eventuell ein Problem mit sich selbst oder mit der eigenen Weltsicht oder Ähnlichem. Doch von diesem Mindestmaß einmal abgesehen ist es, wenn wir ganz ehrlich sind, meistens so, dass wir manche Personen mehr respektieren als andere. Ob das okay ist, darüber lässt sich diskutieren, aber dass es vielen so geht, wäre ignorant, zu bestreiten.

Manchmal ist es die Ausstrahlung oder das Auftreten einer Person, das uns besonderen Respekt einflößt. Manchmal sind es ihre Fähigkeiten und Leistungen. Manchmal liegt unser Extra-Respekt an der bloßen Tatsache, dass wir viel über eine Person wissen – denn je besser wir einen Menschen kennen, umso mehr Gründe können wir sehen, ihn zu bewundern. Und manchmal respektieren wir jemanden besonders, weil uns diese Person an einen anderen Menschen erinnert. Was auch immer die Ursachen für die möglicherweise unfaire, ungleiche Verteilung unseres Respekts sind, das Ergebnis bleibt: Einige Menschen respektieren wir, andere respektieren wir besonders.

Das wiederum könnte die für einige Personen interessante Frage aufwerfen: Gehöre ich für meine Mitmenschen wohl eher zu der ersten Kategorie oder zu der zweiten? Es mag zwar nicht lebensverändernd sein, das zu wissen – aber hier sind fünf Anzeichen, die darauf hindeuten, dass für dich viele Menschen aus irgendwelchen Gründen eine Extra-Portion Respekt empfinden.

5 Anzeichen, dass dich viele Menschen besonders respektieren

1. Menschen sind deiner Meinung nach überwiegend hilfsbereit.

Wenn du die Menschheit als grundlegend gut und hilfsbereit empfindest, könnte das entweder daran liegen, dass du in einer rosaroten Blase lebst, in der es nach Flieder duftet und überall lauter süße Tierbabys umher tollen. Oder es liegt daran, dass sich die meisten Menschen dir gegenüber hilfsbereit und wohlwollend verhalten. Sofern Letzteres der Fall sein sollte, deutet das daraufhin, dass dich Menschen intuitiv besonders respektieren – denn Personen zuliebe, für die sie gerade einmal ihren Grundrespekt aufbringen, bemühen sich erstaunlich viele Leute kaum.

2. Menschen fragen dich nach deiner Meinung und deinem Rat.

Zeigen andere Menschen Interesse an deiner Sichtweise und Position? Fällt es dir in der Regel nicht schwer, deine Meinung anzubringen, weil dich meistens irgendjemand danach fragt und man dir sofort zuhört? Warst du in der Vergangenheit manchmal vielleicht schon überrascht, dass dich eine Person um Rat gefragt hat, der du aus deiner Sicht gar nicht so nahestehst? All das spricht dafür, dass deine Mitmenschen dich sehr respektieren. Die wenigsten Leute sind an der Meinung oder dem Rat von x-beliebigen Personen interessiert. Die meisten behalten sich dieses Interesse für Menschen vor, die sie besonders wertschätzen.

3. Du musst dich und deine Entscheidungen selten verteidigen oder rechtfertigen.

Hast du das Gefühl, dass die meisten Menschen deine Entscheidungen und dein Handeln im Regelfall akzeptieren, ohne es allzu groß zu hinterfragen oder zu kritisieren? Falls ja, deutet das daraufhin, dass dich dein Umfeld besonders schätzt und darauf vertraut, dass du gute Gründe hast – und das ist nicht selbstverständlich, auch wenn du es vielleicht denkst. Wenn wir jemanden gerade einmal durchschnittlich respektieren, sind wir oft deutlich kritischer und strenger gegenüber Menschen, bei denen wir noch einen Respektzuschuss oben drauf legen.

4. Du bekommst oft Komplimente.

Es mag ein Stück weit von der Kultur abhängen, in der wir leben, doch in Deutschland können wir davon ausgehen, dass Komplimente in der Regel ernst gemeint sind und ein Zeichen dafür, dass wir einen besonderen Eindruck auf jemanden gemacht haben. Und dass eine Person aus irgendwelchen Gründen das Bedürfnis hat, uns uns ein Kompliment auszusprechen – möglicherweise aus Respekt. Wenn es also für dich nicht völlig ungewöhnlich ist, dass andere Menschen dir etwas Nettes sagen oder dich loben, könnte das durchaus daran liegen, dass sie dich besonders respektieren. Es könnte auch sein, dass sie in dich verliebt sind oder etwas von dir wollen, aber wahrscheinlich würdest du das merken oder es würde sich im Nachhinein aufklären.

5. Du bist manchmal überrascht, wenn Menschen deinen Namen kennen.

Passiert es dir gelegentlich, dass Menschen deinen Namen kennen, von denen du es überhaupt nicht dachtest und gar nicht erwartet hättest? Auch das könnte ein Indiz dafür sein, dass einige dich mehr respektieren, als du vermuten würdest. Wenn eine Person keinen besonderen Stellenwert für uns hat, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wir ihren Namen vergessen, als wenn wir jemanden sehr schätzen. Wissen also manchmal Leute zu deiner Überraschung, wie du heißt, bist du ihnen offenbar aufgefallen und sie achten dich.

Verwendete Quellen: yourtango.com, psychologytoday.com