Der Wolf im Schafspelz wandert unter uns. Doch wie können wir ihn erkennen? Wir haben einige Hinweise gesammelt.

Sie lächeln dich mit ihren strahlend weißen Zähnen an, ihre Worte klingen wie zarte Glöckchen, während sie sich mit einer engelsgleichen Unschuld in dein Leben begeben. Doch ihr Lächeln ist falsch, die zuckersüße Schicht, die ihre Worte ummantelt, verbirgt Galle und ihre Intentionen sind alles andere als gute: Diese Menschen sind die Verkörperung vom Wolf im Schafspelz!

Doch wie können wir jene geschickten Manipulator:innen, die auf unserem Rücken Erfolge einfahren wollen, von denen unterscheiden, die uns wirklich wohlgesonnen sind? Wer möchte schließlich schon jedem Menschen, der neu in unser Leben schreitet, instinktiv und grundsätzlich mit Misstrauen begegnen? Es ist keine leichte Aufgabe, das ist klar. Doch es gibt sie, die Anzeichen dafür, dass dir ein Mensch nichts Gutes will – wir müssen nur lernen, diese Zeichen richtig zu deuten.

Sie überschütten dich mit Komplimenten

Wenn dich eine Person übermäßig schmeichelt, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sie versucht, dich zu manipulieren oder etwas von dir einzufordern. Natürlich können Komplimente und Lob aufrichtig gemeint sein – und wem tut es nicht gut zu hören, welchen Wert man für andere Menschen hat? Doch mit übertriebenem Lob und falscher Freundlichkeit wollen diese Menschen nicht dafür sorgen, dass es dir besser geht, sondern sich einen eigenen Vorteil daraus erschleichen.

Falsche Freundlichkeit kann in diesem Zusammenhang mehrere Ursprünge haben, wie Psychologin Melanie Greenberg gegenüber "Psychology Today" erklärt. Manche Menschen würden sich beispielsweise oft fragen, wie sie ihre Ziele am besten erreichen können, ohne sich dabei zu sehr um andere Personen kümmern zu müssen. Sie verhalten sich ihnen gegenüber dann charmant, um einen persönlichen Vorteil zu erzielen.

Genauso kann der Ursprung aber auch ein anderer sein: Eine unsichere Person mag sich beispielsweise nicht trauen, direkt um einen Gefallen zu bitten, erklärt die Psychologin. Deshalb würden sie "bitten", indem sie öfter nette Worte über die Verhaltensweisen und Fähigkeiten finden.

Regelmäßig werden Grenzen getestet oder gar überschritten

Wir alle haben – und brauchen – unsere Grenzen. Sie ergeben sich aus Prinzipien, aus Werten, aus Trigger-Punkten und es ist für unser persönliches Seelenheil wie auch für die Beziehungen mit unseren Mitmenschen ungemein wichtig, dass wir auf die Wahrung unserer Grenzen und der anderer achten. Menschen, die finstere Intentionen haben, respektieren das allerdings nicht, im Gegenteil: Häufig überschreiten diese scheinbar freundlichen Personen beabsichtigt die individuellen oder auch gesellschaftlichen Grenzen. Damit testen sie, wie weit sie gehen können, um andere zu manipulieren und auszunutzen.

Entscheidend ist hierbei: Wie reagiert der Mensch, wenn du ihn darauf ansprichst, ihn also mit dem eigenen (Fehl-)Verhalten konfrontierst und deine eigenen Grenzen geltend machst? Ist er einsichtig? Oder schlägt er zurück oder zeigt anderweitig keinerlei Respekt für deine Bedürfnisse? Das kann ein Hinweis darauf sein, dass das freundliche Auftreten dieser Person nichts anderes als eine Fassade ist, hinter der sich eine düstere Fratze verbirgt.

Worte passen nicht zu Taten

Kennst du den Ausdruck "Worte sind Schall und Rauch"? Dieses Sprichwort macht es sich zwar ein wenig zu einfach, schließlich haben Worte sehr viel Macht, doch die Grundidee ist nicht falsch: Ein Mensch, der den ganzen Tag Wasser predigt und dabei Wein trinkt, ist alles andere als authentisch. Wenn du merkst, dass die Worte einer Person nicht mit ihren Taten übereinstimmt, solltest du im Umgang mit ihr sehr vorsichtig sein.

In ihrem Artikel auf "Psychology Today" schreibt die Therapeutin Hannah Rose zu diesem Thema, dass beispielsweise Personen, die über jene Menschen lästern, zu denen sie im direkten Gespräch immer sehr freundlich sind, höchstwahrscheinlich unaufrichtig und nicht authentisch sind. Sie würden häufig Gerüchte verbreiten, Dramen schüren und die soziale Dynamik manipulieren, um die Aufmerksamkeit von sich und ihren eigenen fragwürdigen Handlungen abzulenken.

Letztlich ist es sehr schwierig, die verborgenen Absichten einer Person zu erkennen, die sich als besonders freundlich präsentiert. Wir wollen doch meist an das Gute in Menschen glauben – und nicht ständig auf der Hut davor sein, manipuliert und ausgenutzt zu werden. Es kann nie schaden, mit einer gewissen Skepsis und Vorsicht im Umgang mit Menschen zu agieren, denn ja: Sicherlich will uns nicht jeder Mensch etwas Böses – doch genauso wenig wollen uns alle nur Gutes. Die genannten Anzeichen können dir eine Hilfe dabei sein, die eine Sorte von der anderen zu unterscheiden und deine eigenen Konsequenzen daraus zu ziehen.

Verwendete Quellen: psych2go.net, psychologytoday.com, powerofpositivity.com