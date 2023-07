Psychologie Darum sind "Mikrobeziehungen" so wichtig für uns

Darum sind "Mikrobeziehungen" so wichtig für uns

von Jeanine Insam Alltagsbekanntschaften machen uns Tag für Tag unbemerkt sehr glücklich - hier seht ihr, warum so genannte "Mikrobeziehungen" so gut für uns sind.

Auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder in der Freizeit - nahezu überall treffen wir in unserem Alltag auf Menschen, die wir kennen. Irgendwo in einer Gefühlswelt zwischen "Freundschaft" und "Bekanntschaft" haben diese sogenannten "Mikrobeziehungen" einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden.

Psychologie: "Mikrobeziehungen" - deswegen können sie dein Wohlbefinden stärken

Vermutlich kennt jeder von uns Menschen, die unter den Begriff "Mikrobeziehung" fallen. Im Video verraten wir dir, was genau dahinter steckt und warum sie unsere Gesundheit guttun.

