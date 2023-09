von Susanne Schumann Disziplin, Verhandlungsgeschick und eine gute Portion Glück haben mit Sicherheit schon einige Menschen zum Erfolg geführt. Es gibt allerdings Alternativrouten, die tendenziell weniger Beachtung finden, als sie verdienen. Drei Beispiele.

Manche Menschen sind erfolgreich an der Börse, andere im Synchronschwimmen oder im Vermeiden von Stress. Einige gehen erfolgreich aus einer Präsidentschaftswahl hervor, andere aus dem Kampf gegen eine Krankheit. Viele Männer und Frauen sind als Eltern erfolgreich und ziehen Kinder groß, die einmal ehrliche, höfliche, friedfertige Erwachsene werden.

Was zeigen uns diese Beispiele? Dass es unterschiedliche Bereiche gibt, in denen wir erfolgreich sein können. Hören oder verwenden wir aber Begriffe wie "erfolgreicher Mensch" oder "erfolgreiches Leben", assoziieren wir damit spontan meist eine steile Karriere, Ruhm, Macht oder Geld. Wir denken an Madonna, Jeff Bezos oder den CEO unseres Unternehmens, nicht an den Kollegen, der seine Alkoholsucht besiegt hat, oder unsere Schwester, die eine Patchwork-Familie managt. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Muss es so sein? Glaube ich nicht.

Erfolg ist relativ

Normalerweise ist Erfolg an Ziele gebunden. Wenn uns etwas passiert, das wir gar nicht wollten, ist das eher ein Versehen als ein Erfolg. Auch wenn es manchmal wie ein Erfolg aussehen mag: Häufig fühlt es sich nicht wie einer an. Ziele sind wiederum sehr persönlich und hängen davon ab, was wir für ein Mensch sind (oder sollten es zumindest).

Trage ich gerne Verantwortung? Tut es mir gut, im Mittelpunkt zu stehen? Lege ich großen Wert auf Sicherheit? Oder Applaus? Oder sehne ich mich nach möglichst viel Freiheit, Unabhängigkeit, Ruhe und Zeit für mich? Wenn ich zum Beispiel ungerne Verantwortung trage, ist es wahrscheinlich nicht besonders sinnvoll, eine Führungsposition anzustreben. Fühle ich mich unwohl im Rampenlicht, wäre es eine tragische Verschwendung meiner heiligen Ressourcen, mich um Ruhm zu bemühen.

Um einen absoluten Maßstab zu etablieren, anhand dessen wir beurteilen könnten, wie erfolgreich ein Menschenleben ist, bräuchten wir mehr Informationen, als wir haben. Zum Beispiel was die höhere Aufgabe der Spezies Mensch ist oder der generelle Sinn unseres Lebens. Da wir über dieses Wissen derzeit jedoch nicht verfügen, gibt es auch keine allgemeingültige Anleitung, der wir folgen könnten, um ein erfolgreiches Leben zu führen.

So bleibt es uns überlassen, ob wir unsere Zeit und Energie in unsere Karriere investieren, in unsere Familie, unsere Kunst, Gesundheit, Neugier oder Abenteuerlust. Es bleibt uns überlassen, ob wir uns Ziele setzen, die uns reich machen, berühmt, bereist, entspannt oder weise. Ein erfolgreiches Leben kann bedeuten, dass ich jedes Jahr ein paar Wochen am Meer verbringe. Oder dass ich an den meisten Abenden die Zeit und Muße habe, mich in ein Buch zu vertiefen. Den Erfolg eines Menschen grundsätzlich an seiner beruflichen Position, Followerzahl oder seinem Bankkonto festzumachen, hat etwas Willkürliches und wird insbesondere jenen Menschen nicht gerecht, denen andere Dinge im Leben wichtiger sind. Somit sind es nicht immer unbedingt Disziplin und Durchhaltevermögen, die uns zum Erfolg führen. Einige Ziele – und Erfolge – erreichen wir eher mit Geduld oder Bescheidenheit. Oder mit folgenden Strategien.

3 Dinge, die wirklich erfolgreiche Menschen anders machen

1. Sie streben nichts an, was sie nicht erreichen können.

Nichts spricht dagegen, von einem Leben als Prinzessin zu träumen oder davon, dem Hunger in der Welt ein Ende zu setzen. Als Lebensziele eignen sich solche Fantasien allerdings nicht. Menschen, die sich ihrer persönlichen Situation und Grenzen bewusst sind, haben in der Regel bessere Chancen, ein erfolgreiches Leben zu führen und ihr Leben als erfolgreich zu empfinden, als jene, die damit hadern und Sehnsüchte kultivieren, die sie niemals stillen können.

2. Sie streben nichts an, was sie nicht wirklich erreichen wollen.

Wenn wir Ziele verfolgen, hinter denen wir persönlich gar nicht stehen, fällt es uns in der Regel schwerer, den ganzen Weg zu gehen. Was aber noch viel wichtiger ist: Warum sollten wir es überhaupt tun? Menschen, die ein wirklich erfolgreiches Leben führen, nehmen sich die Zeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und herauszufinden, wer sie sind und was sie wollen.

3. Sie lassen sich nicht von dem Erfolg anderer Menschen von ihrem Weg abbringen.

Um ein erfolgreiches Leben zu führen, ist es nicht immer unbedingt sinnvoll, sich nach den naheliegenden, weil gesellschaftlich anerkannten, Zielen auszurichten – manchmal kann es von Vorteil sein, sich davon bewusst abzuwenden und sich eigene zu suchen. Schließlich müssen wir nicht unbedingt wie ein erfolgreicher Mensch aussehen, um einer zu sein.