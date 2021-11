Du möchtest jemandem ein Kompliment machen, das er nie vergisst? Da kann ein wenig Inspiration sicherlich nicht schaden.

Komplimente wirken auf jeden Menschen anders. Manche freuen sich am meisten, wenn jemand etwas an ihnen schätzt, an dem sie selbst besonders zweifeln und dessen sie extrem unsicher sind. Anderen bedeutet es die Welt, wenn sie für eine Sache Bestätigung bekommen, auf die auch sie unheimlich stolz sind. Zudem kann es einen Unterschied machen, ob wir ein Kompliment von einem Mann oder einer Frau bekommen – und einige Komplimente können auf Männer anders wirken als auf Frauen. Kurz: Es ist gar nicht ganz einfach, Komplimente zu machen. Doch im Zweifel gilt, lieber raus damit und aus der Reaktion des Gegenübers lernen, als es sich zu verkneifen. Denn meist ist die Chance größer, dass wir mit einem Kompliment eine positive Wirkung erzielen als eine negative.

Bei Reddit haben zahlreiche Männer Komplimente geteilt, die sie von einer Frau bekommen haben und die sie besonders glücklich gemacht haben. Wer also nach Inspiration sucht, wird hier vielleicht fündig.

7 Männer teilen das beste Kompliment, das sie je von einer Frau bekommen haben

1. Beschützer

"Als ich eine Kollegin von mir einmal zur Bushaltestelle begleitete, sagte sie zu mir: 'Mit dir fühle ich mich sicher.' Als großer, haariger Mann mit Verbrecher-Gesicht und tiefer Stimme habe ich so etwas nie zuvor gehört. Mittlerweile ist das sechs Jahre her und ich denke immer noch daran."

2. Funkeln in den Augen

"Mein persönliches Lieblings-Kompliment bekam ich, als ich gerade nicht so gut drauf war und mir zur Aufmunterung eine Zimtschnecke holen ging. In meiner Familie haben alle außer mir helle Augen (meine sind dunkelbraun). Als ich meine Bestellung aufgab, sah mich die Frau an der Kasse ein paar Sekunden lang an und sagte mir dann, dass ich sehr schöne Augen habe, weil sie funkeln. Seit dem schätze ich meine Augen selbst viel mehr."

3. Sonnenkind

"Eine Frau, mit der ich mal zusammengearbeitet habe, sagte zu mir: 'Du bist immer so positiv und optimistisch. Es ist schön, jemanden wie dich als Kollegen zu haben.' Das hat mich trübsinnigen Spacko sehr glücklich und stolz gemacht."

4. Bezaubernder Gesprächspartner

"Mich haben mal ein paar Mädels 'bezaubernd' genannt. Und eine enge Freundin von mir sagte, mit mir könne man super entspannt reden. Beide Komplimente haben mir viel bedeutet."

5. Gar nicht mal schlecht

"Meine beste Freundin und ich nehmen uns ständig gegenseitig auf den Arm. Ich finde sie attraktiv, hab's ihr aber nie gesagt. Einmal sagte sie zu mir, völlig unvermittelt und ohne Zusammenhang: 'Mann, ganz ehrlich, du siehst gar nicht mal schlecht aus.' Made my day!"

6. Du hast es drauf

"Meine Chefin hat zu mir gesagt: 'Wüsstest du, was für Menschen sich in unserem Unternehmen manchmal bewerben, dann würdest du verstehen, warum wir so begeistert sind, wenn wir jemanden wie dich treffen.' Das hat mich – als Berufseinsteiger – extremst berührt."

7. Mein Held

"Einmal wollte ich mir zwischen zwei Seminaren an der Uni einen Snack am Automaten holen. Die Frau vor mir hatte schon Geld reingeworfen, aber die Ware steckte fest. Sie hatte offenbar keine Münzen mehr und war sauer. Ich trat vor, wählte den Riegel direkt über ihrem feststeckenden Snack, der lockerte ihren Einkauf und beides fiel in die Ablage. Sie strahlte mich an und sagte: 'Mein Held!'"

Verwendete Quelle: Reddit.com