Hast du manchmal das Gefühl, andere nehmen dich und deine Meinung nicht so richtig ernst? Daran könnten folgende Verhaltensweisen schuld sein, die du dir abgewöhnen solltest, wenn du das ändern möchtest.

Wie unsere Mitmenschen uns wahrnehmen, bestimmt zu großen Teilen, wie sie uns behandeln und damit letztlich auch, welche Chancen wir im Leben bekommen. Unser beruflicher Erfolg, Freundschaften und romantische Beziehungen – all das hängt stark damit zusammen, wie andere uns sehen, was sie über uns denken, was sie uns zutrauen.

Es gibt Menschen, die häufig unterschätzt werden, die Chefinnen, Freunde und Partnerinnen nicht so richtig für voll nehmen. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Unser Aussehen, etwa ob wir groß oder klein sind, ob wir normschön sind, welche Hautfarbe wir haben und so weiter hat häufig Einfluss darauf, wie andere uns wahrnehmen – auch wenn es natürlich vollkommen irrational ist, solche Äußerlichkeiten mit Kompetenz oder Intelligenz in Verbindung zu bringen. Unbewusst tun viele Menschen es trotzdem.

Unser Verhalten kann aber ebenfalls dafür sorgen, dass andere uns unterschätzen. Und das können wir, im Gegensatz zu Vorurteilen über unser Geschlecht oder unser Aussehen, glücklicherweise beeinflussen.

5 Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass andere dich unterschätzen

1. Zu allem Ja sagen

Viele Menschen, vor allem People-Pleaser, glauben, dass andere sie mehr schätzen, wenn sie niemals Nein sagen. Tatsächlich ist aber häufig das Gegenteil der Fall. Personen, die keine richtige eigene Meinung haben (oder sich nicht trauen, diese zu äußern), zu allem nur Ja und Amen sagen und nicht zu ihren Bedürfnissen stehen, nehmen wir häufig weniger ernst als solche, die klare Grenzen setzen.

2. Selbstzweifel

Gehörst du zu den Menschen, denen es schwerfällt, an sich selbst und ihren Erfolg zu glauben? Die immer eher davon ausgehen, dass ihnen etwas nicht gelingt? Und die jede Entscheidung fünfmal überdenken, weil sie ihrer Intuition nicht trauen – oder sie mit ihren Selbstzweifeln praktisch ausgeschaltet haben? Gegenfrage: Wenn du dir selbst nicht vertraust und dir nichts zutraust – warum sollten andere es tun?

3. Auf Nummer sicher gehen

Unsere Komfortzone zu verlassen, ist oft alles andere als leicht. Schließlich läuft das Leben häufig so schön bequem in den festen, kleinen Bahnen, die wir uns eingerichtet haben. Aber häufig steckt Angst dahinter, wenn wir uns scheuen, etwas Neues auszuprobieren und auch mal ein Risiko einzugehen. Und genau so nehmen andere Menschen uns in diesem Fall auch wahr: als ängstlich, schwach und übervorsichtig. Und naturgemäß trauen sie einer solchen Person weniger zu als einer, die ihre Komfortzone auch mal verlässt.

4. Konflikte vermeiden

Die wenigsten Menschen führen gerne schwierige Gespräche, in denen sie ihr Gegenüber mit etwas konfrontieren, das sie verletzt hat, oder etwas, das sie sich wünschen. Aber Konflikte gehören nun mal zu jeder Beziehung, egal, ob es sich um eine im Job, eine romantische oder eine in der Familie handelt. Und wem es nicht gelingt, sich auch solchen unangenehmen Situationen zu stellen, der:die wird in der Regel eher unterschätzt als jemand, der:die auch schwierige Gespräche souverän meistert.

5. Dich aus der Verantwortung ziehen

Fehler zu machen, ist menschlich. Wir bauen alle mal Mist, und viel wichtiger, als vermeintlich unfehlbar zu sein, ist, wie wir mit unseren Fehltritten umgehen. Wir respektieren Menschen, die klar dazu stehen, wenn sie etwas falsch gemacht haben, in der Regel mehr als solche, die ständig andere für ihre Probleme verantwortlich machen. Wenn du das Gefühl hast, dass Menschen dich häufig nicht so richtig ernst nehmen, könnte es damit zusammenhängen, dass du dich lieber aus der Verantwortung ziehst, anstatt selbst für dein Leben geradezustehen.

Verwendete Quellen: hackspirit.com, mindbodygreen.com