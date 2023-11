Psychologie Das verrät dein Kosename über deine Beziehung

von Jeanine Insam Wenn wir verliebt sind, geben wir unserem Partner oft niedliche Kosenamen. Die Bedeutung und was sie über die eigene Beziehung aussagen können, verraten wir dir im Video.

In einer Beziehung sprechen sich beide Partner eher selten mit Vornamen an; stattdessen greifen fast alle von uns auf Kosenamen wie Schatzi, Hase, Bärchen oder was auch immer zurück - je peinlicher für Außenstehende, desto besser. Hinter diesen liebevollen Kosenamen steckt aber tatsächlich sogar mehr, als wir es vielleicht im ersten Moment erahnen.

Psychologie: Diese Bedeutung versteckt sich hinter der Liebesbekundung

Zuneigung können wir auf viele unterschiedliche Arten zum Ausdruck bringen. Und auch unsere Kosenamen können sehr viel über deine Beziehung und deinen Partner verraten – im Video erfährst du mehr!

