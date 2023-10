von Marie Mühlenberg Sobald wir dem Kinderbett entwachsen sind, entscheiden wir uns oft ganz unterbewusst für eine bevorzugte Bettseite – eine Wahl, die viel über unseren Charakter offenbart.

Wie gut wir schlafen, beeinflusst zu großen Teilen auch unser Bett. Dabei müssen viele Entscheidungen getroffen werden: Wie hoch oder breit soll es sein? Wie hart oder weich die Matratze? Und auf welcher Bettseite liegen wir?

Vor allem Letzteres entscheiden wir meist schon früh in unserem Leben. Ein Umstand, der in zehn Prozent der Beziehungen für Diskussionen sorgt, wenn niemand so recht von seiner Lieblings-Bettseite abweichen möchte. Kein Wunder, ob man Rechts- oder Linksschläfer ist, hat schließlich auch viel mit unserem Charakter zu tun, wie du im Video herausfinden kannst.

Verwendete Quelle: simbasleep.com