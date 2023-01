von Marie Mühlenberg Klar, wir alle sind in Gesprächen schon mal in echte Fettnäpfchen getreten. Doch vor allem vor diesen vier Themen schrecken emotional intelligente Menschen instinktiv zurück.

Emotional intelligente Menschen sind Meister der Kommunikation. Nicht nur über ihre eigenen Gefühle und Gedanken können sie sehr gut sprechen, sie können sich auch exzellent in die Haut von anderer versetzen – und sind ihnen so oft eine wichtige Stütze.

Emotional intelligente Menschen: Das würden sie nie fragen

Doch emotional intelligente Menschen erkennt man nicht nur dadurch, was sie sagen – sondern vor allem an dem, was sie nicht sagen. Welche Fragen sie niemals stellen würden und warum, zeigen wir im Video.

Verwendete Quelle: psychologytoday.com