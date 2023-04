Intelligenz zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir alles wissen. Im Gegenteil: Smarten Frauen ist klar, dass es unendlich viel zu lernen gibt. Deshalb stellen sie sich täglich viele Fragen – zum Beispiel diese.

Menschen, die glauben, sie hätten bereits alle Antworten, gehören meistens nicht zu den intelligentesten Vertreter:innen ihrer Spezies. Denn durch kluge Fragen können wir lernen, verstehen und uns weiterentwickeln. Das gilt natürlich einmal für Fragen, die wir anderen Menschen stellen, die mehr Ahnung von einem Thema haben. Aber auch uns selbst sollten wir regelmäßig – am besten täglich – einige Fragen stellen. Denn die Antworten können uns aufzeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, und uns an die wichtigen Dinge des Lebens erinnern.

4 Fragen, die intelligente Frauen sich täglich stellen

1. Möchte ich das wirklich?

Wir handeln viel häufiger im Autopiloten, als wir glauben. Aus Gewohnheit tun, sagen und denken wir bestimmte Dinge – und verschwenden keinen Gedanken daran, ob uns das gerade wirklich weiterbringt. Deshalb halten intelligente Frauen immer wieder inne und fragen sich, ob sie wirklich das Richtige für sich selbst tun.

Möchte ich wirklich gerade fernsehen, oder würde mir etwas anderes zum Entspannen mehr helfen? Möchte ich das wirklich essen, oder will ich nur etwas nicht fühlen und lenke mich damit ab? Je öfter du achtsam in dich hineinhorchst, was dir gerade wirklich guttun würde, desto bewusster und klüger kannst du leben.

2. Entspricht das meinen Werten?

Wir alle haben ganz unterschiedliche Werte, die unser Leben bestimmen. Was bei der einen Person Familie und Sicherheit sind, sind für die andere Freiheit und Unabhängigkeit. Intelligente Frauen haben für sich definiert, wonach sie ihr Handeln ausrichten wollen, – und stellen sich bei jeder Entscheidung die Frage, ob diese auf die Werte und Ziele einzahlt.

Der Job ist bombastisch bezahlt, aber du müsstest mindestens 60 Stunden pro Woche arbeiten? Wenn finanzielle Unabhängigkeit ein wichtiges Gut für dich ist, kann das passen. Wenn du aber mehr Freizeit für dein Ehrenamt oder Reisen möchtest, passt die Stelle vermutlich nicht so gut.

Das Ganze gilt aber natürlich auch für die alltäglichen Dinge: Passt es zu deinen persönlichen Werten, Fleisch zu essen oder mit deiner Kollegin zu flirten, wenn du in einer Beziehung bist? Es gibt kein Richtig oder Falsch – kluge Frauen haben nur für sich definiert, welche Handlungen zu ihren Werten passen.

3. Was kann ich daraus lernen?

Wenn etwas schiefgeht, wir einen Fehler machen oder ein Projekt nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir zwei Möglichkeiten: Wir können im Selbstmitleid versinken und uns ununterbrochen über die blöde Situation ärgern. Oder wir können einen Schritt zurücktreten und uns fragen: Was kann ich daraus lernen?

Kluge Frauen wählen natürlich die zweite Option und versuchen, aus jeder Situation das Beste zu machen. Das ist nicht immer einfach. Wenn wir oder jemand, den wir lieben, krank ist, fällt es als andere als leicht, dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen. Aber vielleicht schaffst du es mit etwas Abstand, die Lektion darin zu erkennen.

4. Wofür bin ich dankbar?

Intelligente Frauen wissen, dass es sie nicht weiterbringt, sich immer nur vor Augen zu führen, was sie nicht haben, was ihnen vermeintlich fehlt. Stattdessen konzentrieren sie sich vor allem auf die Dinge, die sie haben. Sie fragen sich regelmäßig, wofür sie dankbar sind. Das kann ein Dach über dem Kopf, ein:e Partner:in oder gute:r Freund:in sein, etwas Leckeres zu essen, die Gesundheit oder Bücher.

Uns immer wieder daran zu erinnern, wie reich wir vom Leben beschenkt wurden, macht nachweislich glücklicher. Und so haben wir letztlich mehr Energie, um unsere Ziele zu verfolgen und ein zufriedenes Leben zu führen. Kluge Frauen haben sich das aktive Praktizieren von Dankbarkeit deshalb zur Gewohnheit gemacht.

Verwendete Quellen: yourtango.com, psychologytoday.com