Du hast das Gefühl, ständig die falschen Entscheidungen zu treffen? Dein Leben entwickelt sich nicht so, wie du es dir wünschst? Diese einfachen Regeln können dir zu mehr Zufriedenheit verhelfen.

Was braucht es wirklich für ein gutes Leben? Viel Geld, Erfolg und ständigen Sonnenschein? Eigentlich ist es viel einfacher, denn einen Großteil der Dinge, die uns zufrieden machen, haben wir selbst in der Hand. Wenn unsere Grundbedürfnisse erst mal gedeckt sind, also ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und ein sicheres Umfeld, liegt unsere Zufriedenheit mehr an uns selbst, als wir oft glauben. Und zwar nicht daran, wie hart wir für vermeintlichen Erfolg kämpfen. Stattdessen können einfache Regeln, nach denen wir unser Leben und unsere Werte ausrichten, einen großen Unterschied machen.

4 simple Lebens-Regeln, die dich glücklicher machen

1. Wer zögert, meint Nein

Stehst du häufig vor Entscheidungen, bei denen zögerst, Ja zu sagen? Bei denen du einfach nicht weißt, was du machen sollst? Etwa ein Job, bei dem du unsicher bist, ob du ihn annehmen sollst. Es gibt eine simple Regel, die dir bei fast allen Entscheidungen hilft: Haderst du mit dem Ja-Sagen, liegt es meistens daran, dass du eigentlich Nein meinst. Denn wenn du etwas wirklich möchtest, weißt du das tief in dir.

Du machst dir das Leben deutlich leichter, wenn du diesen Grundsatz beim Fällen von Entscheidungen beachtest: Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein Nein. Und ganz nebenbei lernst du so auch, besser auf deine innere Stimme zu hören.

2. Löse dich von den Erwartungen anderer

Von klein auf bekommen wir in der Regel eingetrichtert, wie wir zu sein haben, was wir alles machen sollten und was auf keinen Fall. Wie ein "erfolgreiches Leben" auszusehen hat. Newsflash: Diese Erwartungen der Familie, des Umfeldes und der Gesellschaft musst du nicht erfüllen. Du darfst dir dein Leben ganz frei gestalten, genau so, wie du es möchtest.

Du möchtest die Karriereleiter erklimmen, 1,5 Kinder bekommen und ein Haus kaufen? Perfekt, dann tu genau das. Es ist aber genau so in Ordnung, wenn du etwas anderes möchtest. Sobald du es schaffst, deine persönlichen Wünsche und Ziele von den Erwartungen anderer zu trennen, wirst du um einiges zufriedener.

3. Sei dankbar

Unsere Gesellschaft ist auf Wachstum ausgelegt. Wir sollen alle immer mehr wollen und niemals mit dem zufrieden sein, was wir haben. Genau das ist aber häufig die Wurzel allen Unglücks. Anstatt immer nur darüber nachzudenken, was wir alles nicht haben und was wir unbedingt noch bräuchten, um endlich glücklich zu sein, sollten wir uns lieber regelmäßig vor Augen führen, was wir schon alles haben.

Wofür bist du dankbar? Deine schöne Wohnung, dein Haustier, deine Kinder, etwas zu essen, deinen Fernseher? Egal, was es ist, – dich immer wieder daran zu erinnern, macht dich langfristig glücklicher. Die positiven Effekte von Dankbarkeit auf unsere Zufriedenheit und unsere Gesundheit sind wissenschaftlich inzwischen gut erwiesen.

4. Feiere die kleinen Erfolge

Eine weitere wichtige Regel, die dich langfristig glücklicher macht: Nicht nur große Erfolge des Lebens – einen neuen Job, die Weltreise, den Kauf einer Eigentumswohnung – feiern, sondern auch die kleinen! Du bist über deinen Schatten gesprungen und hast dich endlich getraut, deinen Schwarm anzusprechen? Glückwunsch, sei stolz auf dich und gönne dir einen schönen Kaffee oder tanz durch die Wohnung. Du hast es endlich geschafft, eine Woche lang früher aufzustehen? Zelebriere diese Errungenschaft! Je mehr du auch deine kleinen Erfolge feierst, desto zufriedener wirst du langfristig.