von Merle Blankenfeld Die meisten von uns haben sofort eine Antwort auf die Frage, ob sie eher introvertiert oder extrovertiert sind. Dabei bewegen sich viele Menschen auf der Skala irgendwo dazwischen. Gehörst du auch zu den ambivertierten Persönlichkeiten?

Wir stecken Menschen und Dinge gern in Schubladen: Mann oder Frau, gut oder schlecht, introvertiert oder extrovertiert. Auch wenn dieses Schwarz-Weiß-Denken unserem Gehirn vieles erleichtert – es wird der Komplexität unserer Welt nicht gerecht. Und zwar weder bei den Geschlechterrollen noch bei der menschlichen Persönlichkeit.

Die Extraversion ist eines der Persönlichkeitsmerkmale des "Big Five"-Modells, das Psychologen in den 1930er-Jahren entwickelt haben. Dazu gehören außerdem die Gewissenhaftigkeit, Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit und Neurotizismus. Die Extraversion beschreibt, wie gesellig wir sind. Introvertierte ziehen ihre Energie eher aus dem Alleinsein, sie sind oft zurückhaltend und ruhig. Allerdings muss Letzteres nicht immer der Fall sein. Es gibt introvertierte Personen, die durchaus gesprächig sind und nicht unbedingt schüchtern wirken. Entscheidender ist hier, wie viel Zeit sie gut alleine verbringen können und vor allem wollen. Extrovertierte laden ihre Akkus nämlich wiederum durch das Zusammensein mit anderen auf. Sie sind gern in Gesellschaft und haben kein Problem damit, im Mittelpunkt zu stehen.

Die wenigsten Menschen sind rein introvertiert oder extrovertiert

Dabei ist die Extraversion allerdings kein starres Entweder-oder, sondern eine Range. Die meisten von uns tragen Anteile beider Persönlichkeitstypen in sich. Einige liegen irgendwo in der Mitte zwischen intro- und extrovertiert – sie sind ambivertiert. Der US-Psychologe Adam Grant der Wharton School an der University of Pennsylvania hat diesem Phänomen eine Studie gewidmet. Dabei hat er herausgefunden, dass etwa zwei Drittel Menschen nicht eindeutig introvertiert oder extrovertiert sind.

Ambivertierte Menschen haben den großen Vorteil, dass sie sich an Situationen und Menschen anpassen können. In größeren Runden, wenn es das Umfeld erfordert, können sie lauter sein und die Gesellschaft auch genießen. Sie können aber gleichzeitig gut alleine sein und brauchen nicht ständig Input von außen. Gehörst du auch zu den ambivertierten Persönlichkeiten? Diese Anzeichen geben dir Aufschluss darüber.

9 Merkmale von ambivertierten Menschen

Du kannst Aufgaben und Projekte sowohl allein als auch in der Gruppe gut erledigen. Beides ist dir recht. Gesellschaftliche Anlässe mit vielen Menschen sind dir nicht unangenehm, aber von zu viel Gesellschaft hast du schnell genug. Im Mittelpunkt zu stehen kann mal schön sein, aber du würdest es nicht andauernd wollen. Manche Menschen halten dich für sehr ruhig, während andere dich als sehr gesellig beschreiben würden. Das hängt ganz davon ab, in welchem Rahmen sie dich erleben. Du musst nicht ständig mit etwas beschäftigt sein, aber zu viel Ruhe langweilt dich auf Dauer. Du kannst dich genauso gut in deinen eigenen Gedanken verlieren wie in einem guten Gespräch. Small Talk fällt dir leicht, langweilt dich aber schnell. Wenn es um das Vertrauen zu anderen Menschen geht, bist du manchmal eher skeptisch, in anderen Situationen vertraust du ihnen aber recht schnell. Zu viel Zeit alleine zu verbringen, langweilt dich irgendwann. Du bist aber auch manchmal erschöpft, wenn du zu viel Zeit mit anderen Menschen verbringst.

Erkennst du dich in einer oder mehreren dieser Aussagen wieder? Dann bist du vermutlich weder rein introvertiert noch extrovertiert, sondern irgendwo dazwischen. Genieße diese privilegierte Ausgangslage – deine Anpassungsfähigkeit macht dir das Zusammensein mit anderen leicht. Gleichzeitig hast du aber auch gelernt, Zeit alleine zu genießen und daraus Energie zu schöpfen. Besser geht es nicht, oder?

Verwendete Quellen: forbes.com, businessinsider.de