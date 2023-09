Woran erkennen wir, dass ein Mensch emotional reif ist? Vor allem an diesen vier Eigenschaften und Verhaltensweisen.

Es gibt viele Arten von Reife: Die körperliche Reife, also unser physisches Alter, die geistige und mentale Reife und natürlich auch die emotionale Reife. Jemand kann über 80 Jahre alt sein, aber trotzdem emotional auf dem Stand eines Kleinkindes. Das kann verschiedene Gründe haben, meistens liegt es jedoch daran, dass solche Menschen nicht gelernt haben, Emotionen zu verstehen und zu verarbeiten – weder ihre eigenen noch die anderer. An diesen Eigenschaften und Gewohnheiten erkennst du emotional reife Menschen.

Diese 4 Eigenschaften teilen emotional reife Menschen

1. Sie können mit ihren Gefühlen umgehen

Emotional reife Menschen können ihre Gefühle regulieren. Das heißt nicht, dass sie ihre Emotionen kontrollieren und unterdrücken – im Gegenteil. Sie haben ganz einfach gelernt, dass sie ihre Gefühle zulassen und akzeptieren müssen, um sie zu verarbeiten. So gelingt es ihnen, sich nicht ständig von ihren Emotionen übermannen zu lassen, und ihre Gefühle kontrollieren sie nicht.

2. Sie können verzeihen

An altem Groll festzuhalten, schadet uns mehr als der Person, über die wir uns ärgern oder die uns verletzt hat. Das wissen emotional reife Menschen. Deshalb halten sie an solchem Ärger nicht fest, sondern können anderen Menschen vergeben – und natürlich auch sich selbst. So können sie ihr Leben in Frieden weiterleben, anstatt sich an der Vergangenheit festzuklammern.

3. Sie übernehmen Verantwortung

Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen zu können, ist ein wichtiges Signal für emotionale Reife. Wir alle machen Fehler und lernen Tag für Tag Neues. Das ist emotional reifen Menschen klar, deshalb haben sie auch kein Problem damit, zuzugeben, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Sich vor den Konsequenzen der eigenen Handlungen zu drücken, ist dagegen ein Zeichen von Unreife.

4. Sie sind realistisch

Optimismus ist eine sehr positive Eigenschaft – aber dabei sollten wir auch ein gewisses Maß Realismus nicht vergessen. Emotional reife Personen sehen die Welt, wie sie ist. Sie haben gelernt, dass sie gewisse Dinge nicht ändern können. Das hindert sie jedoch nicht daran, an den Umständen, die sie beeinflussen können, und vor allem an sich selbst zu arbeiten. Eine wichtige Eigenschaft von emotionaler Reife ist die Fähigkeit, zwischen der Realität, die wir annehmen müssen, und den Aspekten, die in unserer Hand liegen, zu unterscheiden.

Verwendete Quellen: gedankenwelt.de, theschooloflife.com