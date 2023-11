von Merle Blankenfeld Wer optimistisch ist, macht sich – und seinem Umfeld – das Leben leichter. Denn eine positive Sicht auf die Welt macht uns glücklicher und erfolgreicher. Diese fünf Merkmale zeichnen optimistische Menschen aus.

"Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus", dieser Spruch des US-Schriftstellers Elbert Hubbard ist wahnsinnig abgedroschen – und doch steckt viel Wahrheit darin. Denn er ist die Quintessenz einer optimistischen Lebenseinstellung. Etwas läuft nicht so, wie du es dir vorstellst? Plane um und mach das Beste daraus!

Optimistische Menschen gehen immer davon aus, dass alles gut wird und dass auch vermeintliche Rückschläge etwas Positives mit sich bringen. Optimismus macht uns glücklicher und langfristig auch gesünder – das ist wissenschaftlich inzwischen gut bewiesen. Aber woran erkennst du, dass jemand eine grundpositive Einstellung zum Leben hat?

Diese 5 Eigenschaften haben die meisten optimistischen Menschen

1. Sie sind ehrlich zu sich selbst

Das mag im ersten Moment kontraintuitiv klingen: Aber wer optimistisch ist, braucht zuerst eine gesunde Portion Realismus. Damit wir positiv durchs Leben gehen können, müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Denn eine blinde "Wird schon alles gut gehen"-Attitüde hilft niemandem, wenn wir nicht einschätzen können, worin wir gut sind – und worin nicht. Wir brauchen realistische Ziele, die wir wirklich erreichen können. Jeder Mensch hat und macht Fehler, das wissen auch Optimist:innen. Diese zugeben zu können, schwächt sie allerdings nicht, sondern macht sie stärker.

2. Sie lernen aus Misserfolgen

Apropos Fehler: Das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Denn optimistische Personen können es sich eingestehen, wenn sie etwas so richtig vergeigt haben. Sie sehen Misserfolge nicht als Scheitern, sondern als Chance zum Lernen und Wachsen. Diese positive Sicht auch auf negative Situationen macht wahren Optimismus aus.

3. Sie sind flexibel

Wer starr an seinem Plan festhält, auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, wird damit vermutlich wenig erfolgreich sein. Das wissen auch Optimist:innen und bleiben deshalb in allen Situationen maximal flexibel. Wenn Plan A nicht funktioniert, schwenken sie eben auf Plan B um – oder entwickeln kurzerhand Plan C. Diese Flexibilität ist tief im Optimismus verankert. Denn wer weiß, dass es immer eine Lösung gibt, dem fällt es viel leichter, auch auf schwierige Situationen positiv zu blicken.

4. Sie wählen ihr Umfeld bewusst aus

Wir können uns leider nicht immer aussuchen, mit wem wir uns umgeben. Familie, Kolleg:innen – es gibt Momente im Leben, da müssen wir mit allen möglichen Menschentypen umgehen. Aber in vielen anderen Situationen haben wir in der Hand, wie unser Umfeld aussieht. Das sind vor allem unsere Freund:innen und unser:e Partner:in, aber auch in der Familie und im Job können wir zumindest kontrollieren, wem wir wie viel Zeit und Energie schenken.

Und das ist ein weiterer Trick, den optimistische Menschen gemeistert haben: Sie wissen nämlich, wer ihnen guttut – und wer nicht. Denn keine positive Einstellung kommt langfristig gegen Dauernörgler:innen und Energievampire an. Stattdessen scharen Optimist:innen lieber Menschen mit einer ebenso positiven Weltsicht um sich.

5. Sie sind intrinsisch motiviert

Optimistische Menschen sind überzeugt davon, dass sie ihre (realistischen) Ziele erreichen können. Und sie wissen, dass nachhaltige Motivation dafür nicht von außen kommt, sondern von innen. Geld, Anerkennung, Lob – über alle diese Dinge freuen sich Optimist:innen, wenn sie einen Erfolg verbuchen können. Aber wirklich motiviert sind sie aus sich selbst heraus, weil ihre Ziele im Einklang mit ihren Werten stehen und weil sie davon überzeugt sind. Das macht es ihnen auch viel leichter, an sich selbst zu glauben – und so optimistischer zu sein.

Verwendete Quellen: gedankenwelt.de, verywellmind.com