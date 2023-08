Es gibt mehr Reichtum als nur Geld: Hier erfahrt ihr drei Maßnahmen, mit denen ihr reich an Ausgeglichenheit und Glücksgefühlen machen.

Die Suche nach dem Glück kann ganz schön stressig sein: Überall wird dir versprochen, dass du super happy sein könntest, wenn du einfach nur hart genug daran arbeitest. Zu tun gäbe es genug: Mantras aufsagen, Dankbarkeits-Tagebuch führen, Glücks-Ratgeber studieren – und trotzdem hat das Leben am Ende eh seine eigenen Pläne. Da ist es einfach, in der Glücksfalle zu landen und sich ständig zu fragen: Warum bin ich nicht schon längst auf Wolke sieben, wenn ich mich schon so anstrenge?

Psychologie: So wirst du "Reich an Zufriedenheit"

Die gute Nachricht? Du musst gar nicht ständig überglücklich sein, um ein erfülltes Leben zu führen. Forscher sagen, dass ein Leben, das reich an Zufriedenheit ist, viel erfüllender als die ewige Suche nach dem schnellen Glück ist. Dabei geht es nicht um die perfekte Instagram-Story oder um das Abhaken von Punkten auf der Bucket List, sondern um Offenheit für Neues und für alle Höhen und Tiefen, die das Leben so mit sich bringt.

Nachhaltig erfüllt statt dauerhaft gestresst

Doch Vorsicht, die neue Zufriedenheits-Welle ist kein Freifahrtschein dafür, einfach komplett alle Bedürfnisse auszublenden. Es geht nicht darum, die eigenen Wünsche und Ziele zu ignorieren. Ganz im Gegenteil: Indem wir die ständige Glücksjagd hinter uns lassen, können wir uns viel besser auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Wir gewinnen an emotionaler Tiefe und erleben Momente der Ruhe, die uns wiederum helfen, klarer zu sehen. Dieser innere Frieden ermöglicht es uns, mit einer gewissen Gelassenheit an Herausforderungen heranzugehen. Wenn wir also aufhören, uns ständig nach einem unerreichbaren Glückszustand zu sehnen, schaffen wir Platz für echte, tiefgreifende Zufriedenheit. Ein Leben, das "Reich an Zufriedenheit" ist, bringt uns also nicht nur Gelassenheit, sondern auch die Fähigkeit, unser Leben aktiv zu gestalten und zu genießen

Drei Tipps, um dauerhaft zufrieden zu werden

Klingt interessant? Dann haben wir drei Tipps für dich, wie du eine ganz neue Gelassenheit und Zufriedenheit im Leben erreichen kannst - ohne dich von der Suche nach oberflächlichen Glücksmomenten stressen zu lassen. Im Video siehst du, wie deinen Sinn für Zufriedenheit stärken kannst.

Verwendete Quelle: Psychology Today