Einige Menschen haben einfach das gewisse Etwas – wie machen die das nur? Diese Gewohnheiten könnten etwas damit zu tun haben. Sie sorgen häufig dafür, dass Personen uns in Erinnerung bleiben.

Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum wir einen Menschen in Erinnerung behalten. Das kann etwas Negatives sein, etwa, dass die Person durch eine aggressive Art oder eine unangenehme Lautstärke aufgefallen ist. Und dann gibt es noch Menschen, die einen sehr positiven Eindruck bei uns hinterlassen, manchmal sogar, ohne dass sie viel dafür tun. So scheint es zumindest, denn häufig sorgt eine bestimmte Ausstrahlung dafür, dass wir jemanden positiv in Erinnerung behalten. Und die hat häufig mit folgenden Gewohnheiten zu tun.

Diese Merkmale teilen Menschen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen

1. Sie sind empathisch

Ob jemand uns positiv in Erinnerung bleibt, hängt nicht selten damit zusammen, wie diese Person sich gegenüber anderen verhält. Und um gut mit Menschen umgehen zu können, braucht es Empathie. Wer sich ehrlich für das Gegenüber interessiert und sich gut in andere, ihre Gedanken und Gefühle, hineinversetzen kann, wird wahrscheinlich als angenehmer Mensch wahrgenommen – und in Erinnerung behalten.

2. Sie können gut kommunizieren

Die zweite Gewohnheit hängt eng mit der ersten zusammen: Außer der Fähigkeit zur Empathie spielt Kommunikationsstärke eine große Rolle dabei, ob jemand einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Kann die Person ihre eigenen Bedürfnisse und Gedanken gut ausdrücken, versteht es aber gleichzeitig, ihrem Gegenüber gut zuzuhören und auf das einzugehen, was es sagt, dann werden wir sie vermutlich in angenehmer Erinnerung behalten.

3. Sie lernen nie aus

"Ich weiß, dass ich nichts weiß", das wussten (haha) schon die alten Griechen. Der Satz bringt das Verständnis auf den Punkt, dass wir niemals alles wissen können – aber trotzdem ein Leben lang versuchen sollten, so viel wie möglich zu lernen. Diese Offenheit, neues Wissen und Verständnis zu erlangen, zeichnet auch Menschen aus, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn wer davon überzeugt ist, ohnehin schon alles Wichtige zu wissen und von niemandem mehr etwas lernen zu können, wird eher negativ in Erinnerung bleiben.

4. Sie akzeptieren ihre Grenzen

Wachsen und sich weiterentwickeln zu wollen, sind grundsätzlich positive Vorhaben. Allerdings können sie auch schnell ins Negative umschlagen, wenn wir dabei nicht mehr gut auf uns, unsere inneren Bedürfnisse und vor allem unsere eigenen Grenzen aufpassen. Menschen, die eine angenehme Ausstrahlung haben und anderen positiv im Gedächtnis bleiben, kennen sich selbst häufig sehr gut und fokussieren darauf, was ihnen persönlich guttut. Selfcare ist für sie wichtiger als Bestätigung von außen. Und das macht sie in der Regel sympathisch und sehr angenehm im Umgang.

5. Sie bleiben sich treu

Die eigenen Werte zu kennen, ist wichtig. In erster Linie, damit wir zufrieden und – nach unseren persönlichen Maßstäben – erfolgreich durchs Leben gehen können. Aber auch andere Menschen spüren, ob wir unser Leben nach unseren persönlichen Werten gestalten und auch in schwierigen Situationen für das einstehen, was uns wichtig ist. Oder ob wir nur ein Fähnchen im Wind sind. Eine solche Stärke wird in der Regel sehr positiv wahrgenommen – und bleibt in guter Erinnerung.

Verwendete Quellen: hackspirit.com, mindbodygreen.com