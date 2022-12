Laut Psychologen So erkennst du wirklich, wie authentisch deine Mitmenschen sind

Die meisten von uns überschätzen ihre Menschenkenntnis – das belegt eine aktuelle Studie zum Thema Authentizität. Wir verraten dir, woran du wirklich erkennen kannst, ob jemand sich verstellt.

Für wie authentisch hältst du dich selbst? Vermutlich sehr – wir gehen schließlich nicht davon aus, dass andere uns als "fake" wahrnehmen. Aber zwischen dieser Selbsteinschätzung und unserer Fähigkeit, andere richtig einzuschätzen, gibt es einen spannenden Zusammenhang. Das konnte eine Studie der Columbia University in New York herausfinden. Die Untersuchung der Management-Expert:innen Erica Bailey und Aharon Levy hat unter die Lupe genommen, wie sehr unser Authentizitätsgefühl bei uns selbst und die Fremdwahrnehmung dabei auseinanderklaffen.

Studie über Menschenkenntnis: Wie gut können wir unser Gegenüber einschätzen?

Für diese Studie haben Bailey und Levy mehr als 200 BWL-Studierende rekrutiert. In der ersten Fragerunde sollten diese angeben, für wie authentisch sie sich selbst halten. Nach einigen Wochen des Kennenlernens sollten sie die Authentizität ihrer Mitstudierenden einschätzen. Das Ergebnis überrascht: Denn wie "echt" wir uns selbst einschätzen, hat offenbar nicht viel damit zu tun, ob andere das auch so sehen.

Das heißt also: Nur weil wir jemandem gegenüber sehr offen sich, heißt das nicht, dass die Person uns auch so wahrnimmt. Im Gegenteil: Laut der Studie wird jemand, der anderen etwas vorspielt, häufig sogar als authentischer wahrgenommen. Wer sich selbst besonders authentisch fühlt, neigt nämlich offenbar dazu, auch andere als ehrlich wahrzunehmen. Unsere Einschätzung unserer Mitmenschen sagt also – wie so häufig – viel mehr über uns selbst aus als über die anderen.

So findest du wirklich heraus, wie authentisch deine Mitmenschen sind

Aber wie können wir denn nun wirklich erkennen, ob jemand authentisch ist oder uns etwas vorgaukelt? Psycholog:innen haben einige Tipps, wie du einschätzen kannst, ob eine Person ganz sie selbst ist oder sich unauthentisch verhält.

1. Augenkontakt

Ein eindeutiges Zeichen dafür, ob jemand ehrlich ist, ist Augenkontakt. Wer lügt, vermeidet nämlich häufig, seinem Gegenüber in die Augen zu schauen. Das passiert ganz unbewusst, weil wir intuitiv wissen, dass unsere Augen sehr viel über uns preisgeben. Natürlich gibt es auch sehr erfahrende Lügner:innen, die anderen schamlos beim Flunkern in die Augen schauen können. Aber bei den meisten Menschen sagt es ziemlich viel aus, wohin sie beim Reden schauen.

2. Standhaftigkeit

Ob jemand authentisch ist, erkennt man auch gut daran, wie standhaft er:sie in ihren Überzeugungen und Meinungen ist. Natürlich dürfen und wollen wir alle etwas dazulernen und dementsprechend auch mal unsere Ansicht ändern. Aber wenn du das Gefühl hast, eine Person sagt ständig etwas anderes – je nachdem, mit wem sie gerade über ein Thema spricht oder wovon sie sich gerade den größten Vorteil verspricht –, dann ist das meist ein Warnsignal dafür, dass jemand nicht wirklich ehrlich ist.

3. Verantwortungsgefühl

Authentische Menschen stehen zu dem, was sie sagen und tun. Jemand versucht, sich aus der Verantwortung zu ziehen, wenn es schwierig wird? Ein ziemlich eindeutiges Zeichen, dass die Person nicht offen und ehrlich ist. Denn wer zu sich selbst steht, übernimmt auch die Verantwortung, wenn die Folgen unangenehm werden.

