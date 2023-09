Manchen Frauen scheint alles zu gelingen. Meist fällt ihnen aber gar nicht alles so sehr in den Schoß, wie wir glauben. Vielmehr haben sie es einer Reihe von klugen Gewohnheiten und Entscheidungen zu verdanken, wie clever sie durchs Leben gehen.

Wie klug wir sind, ist zu gewissen Teilen angeboren. Aber wir können durchaus beeinflussen, wie unsere Intelligenz sich entwickelt. Das beginnt natürlich mit der Schulbildung, aber auch als Erwachsene können bestimmte Gewohnheiten dafür sorgen, dass wir klüger werden, während andere uns praktisch dümmer machen können.

5 typische Gewohnheiten intelligenter Frauen

1. Sie suchen die Herausforderung

Intelligente Frauen wissen, dass sie nur an Herausforderungen wachsen können. Damit sie sich weiterentwickeln können, müssen sie hin und wieder ihre Komfortzone verlassen. Deshalb haben sie es sich zur Gewohnheit gemacht, aktiv nach neuen Erfahrungen zu suchen, die ihnen vielleicht im ersten Moment sogar Angst machen. Aber kluge Frauen haben gelernt, dass sie genau von diesen Erlebnissen am meisten profitieren.

2. Sie bleiben flexibel

Clevere Frauen wissen, was sie wollen. Sie wissen aber auch, dass im Leben nicht immer alles nach Plan läuft. Deshalb bleiben sie in allen Lebenslagen flexibel und können auch mit unvorhergesehenen Ereignissen umgehen. Je nach Persönlichkeit fällt das nicht jedem Menschen leicht – man kann es aber üben. Denn nur wenn wir auch auf unerwartete Situationen reagieren können, treffen wir kluge Entscheidungen.

3. Sie beobachten viel

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Intelligente Frauen haben das verinnerlicht. Natürlich stehen sie für sich und ihre Bedürfnisse ein und sagen ihre Meinung, wenn es nötig ist. Sie wissen aber, dass sie manchmal viel weiter damit kommen, wenn sie Situationen und Menschen erst einmal genau beobachten und so lernen, was die klügste Handlung ist.

4. Sie lesen gerne

Kluge Frauen wissen, dass sie niemals alles wissen können. Und das ist auch total okay für sie. Stattdessen konzentrieren sie sich lieber darauf, so viel Wissen aufzusaugen, wie sie nur können. Denn ihnen ist auch klar: Lesen bildet. Dabei müssen es gar nicht nur preisgekrönte und schwer verdauliche literarische Werke sein. Auch aus Liebesromanen, Comics oder Fantasy-Büchern können wir etwas mitnehmen und so unseren Horizont erweitern. Das wissen intelligente Frauen und sind immer auf der Suche nach Input – egal wo. Übrigens: Hörbücher zählen natürlich auch!

5. Sie verbringen Zeit allein

Menschen sind soziale Wesen – wir brauchen andere Menschen. Das ist natürlich auch klugen Frauen klar. Aber sie haben auch gelernt, dass es ihnen weiterhilft, Zeit mit sich alleine zu verbringen. Je nach Persönlichkeitstyp können das mehr oder weniger große Zeitspannen sein. Aber auch die extrovertierteste Person braucht mal einen Moment für sich, um ihre Batterien aufzuladen und zu reflektieren.

Verwendete Quellen: gedankenwelt.com, hackspirit.com