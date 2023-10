Einige Verhaltensweisen wirken so unwichtig, dass wir sie gern übersehen. Dabei können uns auch diese vermeintlichen Kleinigkeiten viel über den Charakter eines Menschen verraten.

Gehörst du auch zu den Personen, die es lieben, Menschen zu beobachten? Die stundenlang auf einer Bank oder in einem Café in der Stadt sitzen und einfach dem Treiben zuschauen können? Dann hast du bestimmt auch eine gute Menschenkenntnis, die du mit deiner scharfen Beobachtungs- und Auffassungsgabe immer weiter verfeinerst.

Es gibt nämlich einige Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die viel über die Persönlichkeit eines Menschen aussagen – ganz ohne, dass wir viel über ihn wissen. Zu diesen vermeintlichen Kleinigkeiten gehören etwa folgende.

4 kleine Dinge, die viel über einen Menschen verraten können

1. Pünktlichkeit

Es gibt grundsätzlich Menschen, denen fällt es leichter, Zeit richtig einzuschätzen und damit auch, pünktlich zu sein, und es gibt solche, denen das nicht so gut gelingt. Aber bei allem Verständnis für Letzteres: Wer trotzdem zu jedem Treffen und zu jedem Termin mit einer ordentlichen Verspätung erscheint, gibt sich einfach nicht genug Mühe. Und das liegt in der Regel daran, dass solche Menschen sich selbst und ihre Zeit wichtiger finden als die ihres Gegenübers. Die meisten von uns kommen mal zu spät und haben deshalb sicher auch Verständnis dafür, wenn jemand anderes hin und wieder unpünktlich ist. Aber wem es wirklich vollkommen egal ist, andere ständig warten zu lassen, ist vermutlich auch in anderen Lebensbereichen ziemlich egoistisch.

2. Entschuldigung

Auch ob und wie Personen sich und anderen eingestehen, dass sie etwas falsch gemacht haben, ist sehr aussagekräftig. Überhaupt in der Lage zu sein, sich zu entschuldigen, ist eine wichtige Fähigkeit und zeugt von einer gewissen geistigen und emotionalen Reife. Schafft jemand es dann noch, eine echte Entschuldigung hervorzubringen, ohne "Das tut mir leid, aber DU hast ja auch …" oder ähnliche Einschränkungen, dann spricht das für den Charakter der Person.

3. Umgang mit Servicepersonal

Alle Menschen sind gleich viel wert – und verdienen deshalb auch gleich viel Respekt, unabhängig von ihrem Job, ihrer finanziellen Situation, ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion und so weiter. Wie jemand mit den eigenen Mitmenschen umgeht, gibt deshalb einiges preis. Gerade der Umgang mit Servicepersonal, also beispielsweise Kellner:innen, Rezeptionsmitarbeitenden oder Verkaufspersonal, ist oft bezeichnend. Bestimmte Menschen fühlen sich anderen überlegen, auch und besonders, wenn sie möglicherweise mehr Geld und einen vermeintlich wichtigeren Job haben als die Person, die ihnen im Restaurant das Essen serviert. Behandeln sie sie von oben herab, schauen sie nicht an, bedanken sich nicht, lässt das auf ein ziemliches Egoproblem schließen.

4. Verhalten in einer Gruppe

Ebenso spannend und aufschlussreich kann es sein, wie ein Mensch sich innerhalb einer Gruppe verhält. Grundsätzlich gibt es natürlich eher extrovertierte und eher introvertierte Menschen. Erstere blühen in Situationen mit vielen Menschen häufig eher auf, während Letztere davon oft schnell überfordert sind. Aber darüber hinaus lassen sich auch andere Verhaltensweisen beobachten, etwa ob jemand ständig das Wort an sich reißt oder eher anderen den Vortritt lässt. Oder ob eine Person versucht, alle in das Gespräch einzubinden, damit niemand sich ausgeschlossen fühlt. Daran lässt sich gut erkennen, wie empathisch und umsichtig jemand ist.

Verwendete Quellen: hackspirit.com, psych2go.net