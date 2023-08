Intuition Warum dein Bauchgefühl in Wahrheit aus dem Gehirn kommt

Du glaubst, deine Intuition ist so etwas wie ein sechster Sinn? Nein, das Bauchgefühl beruht, anders als sein Name suggeriert, auf wichtigen Prozessen in unserem Gehirn.

Würdest du sagen, dass du ein gutes Bauchgefühl hast? Spürst du bei wichtigen Entscheidungen intuitiv, was richtig ist? Oder führst du lieber Pro-und-Kontra-Listen, die dir ganz rational dabei helfen, die beste Option auszuwählen? Tatsächlich liegen diese beiden Wege gar nicht so weit auseinander. Egal, ob du eher zu den Bauch- oder zu den Kopfmenschen gehörst: Die Voraussetzungen für beides haben wir alle. Denn die Basis sowohl für die rationale Entscheidungsfindung als auch für das Bauchgefühl liegt im Gehirn.

Bewusste und unbewusste Anteile des Gehirns

Unser Gehirn hat bewusste Anteile, vorwiegend im präfrontalen Cortex. Die nutzen wir etwa, wenn wir konkret über etwas nachdenken oder wenn wir rational auf Dinge oder Situationen blicken und diese analysieren.

Aber es gibt auch viele unbewusste Anteile, vor allem in den Basalganglien. Und auch diese unbewussten Teile leisten wichtige Arbeit, aber weil diese Prozesse automatisiert im Hintergrund ablaufen, übersehen wir sie häufig. Tausende Informationen gelangen in jeder Minute in unser Gehirn. Der unbewusste Teil filtert diese erst mal, sodass wir nur ein paar wirklich bewusst wahrnehmen. Unser Unbewusstes verarbeitet so alle möglichen Informationen, ohne dass wir es merken: Dinge, die wir sehen und hören, Learnings aus unseren Erfahrungen, aber auch Hinweise aus unseren Organen.

So entsteht unsere Intuition

Unser Gehirn kann aber auch andersherum Organe und deren Funktionen beeinflussen. Informationen, die unser Gehirn nur unbewusst verarbeitet, die wir also bewusst gar nicht wahrnehmen, können etwa auf unsere Atmung, unser Herz und unsere Verdauung wirken. Auch Muster, die unser Gehirn aus gespeicherten Erfahrungen erkannt hat, verarbeitet es hier und stellt uns die daraus gewonnenen Informationen dann in Form eines Bauchgefühls zur Verfügung.

Hast du auch manchmal das Gefühl, dass etwas nicht so ganz stimmig ist? Du kannst es rational nicht begründen, eigentlich ist alles okay – aber irgendwie hast du ein mulmiges Gefühl im Bauch? Vielleicht geht es um ein Jobangebot, das auf dem Papier super klingt. Das Gehalt stimmt, die Aufgaben klingen interessant, aber irgendwie bist du nicht so richtig überzeugt?

Diese Intuition muss gar nichts mit Esoterik oder Hokuspokus zu tun haben – sondern kann einfach auf Informationen beruhen, die du tief in deinem Gehirn vergraben hast, aber eben nicht im bewussten, sondern im unbewussten Teil. Und weil sie dir nicht direkt zugänglich sind, sendet dein Unbewusstes dir ein Signal in Form eines merkwürdigen Bauchgefühls.

So machst du dir dein Bauchgefühl zunutze

Wir brauchen und nutzen grundsätzlich beide Teile unseres Gehirns, sowohl den unbewussten als auch den bewussten. Auch sehr analytische Typen, die sich als knallharte Kopfmenschen bezeichnen würden, treffen täglich vermutlich Hunderte Entscheidungen basierend auf ihrer Intuition. Denn müssten wir für jede kleine Entscheidung, die wir im Alltag fällen müssen (etwa an einer Ampel, beim Essen, im Supermarkt und so weiter) unseren Verstand bemühen, würde uns das komplett lahmlegen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn sich verschiedener Ressourcen bedient.

In komplexen Situationen, die uns vertraut sind, verlassen wir uns in der Regel auf unsere Intuition (zum Beispiel im Straßenverkehr). In einfachen Situationen, die uns unbekannt sind, etwa bei Kaufentscheidungen, helfen uns unser Verstand sowie das bewusste Nachdenken und Verarbeiten von Informationen. In komplexen, neuen Situationen arbeitet in der Regel eine Kombination aus bewussten und unbewussten Anteilen unseres Gehirns. Das ist sicher die schwierigste Form von Entscheidungen, wenn wir einerseits analytisch abwägen und gleichzeitig unser Bauchgefühl zurate ziehen.

Wenn du also das nächste Mal ein ungutes Gefühl oder eine unerklärliche Tendenz in einer schwierigen Situation oder bei einer Entscheidung hast, dann möchte vermutlich dein Gehirn dir etwas sagen, das du unbewusst eigentlich schon weißt.

Verwendete Quellen: instagram.com/the_brain_doctor, bbc.com, psychologytoday.com, Martin Korte: "Hirngeflüster: Wie wir lernen, unser Gedächtnis effektiv zu trainieren"