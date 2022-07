Wein geht immer? Ein Glas Champagner – oder am liebsten ein ehrliches Bier? Deine Standard-Bestellung an der Bar verrät so einiges über deinen Charakter. Eine Drinkologie.

Es gibt kaum einen besseren Ort für eine informelle Sozialstudie als eine Bar. Man kann nervöse Menschen auf Tinder-Dates beobachten oder Gruppendynamiken auf Mädels- oder Männerabenden analysieren. Aber noch aufschlussreicher ist in der Regel das, was die Menschen in eine Bar treibt: die Drinks. Was wir am liebsten trinken, lässt nämlich oft – buchstäblich – tief blicken.

Das sagt dein Lieblingsdrink über deinen Charakter aus

Wein

Wer am liebsten Wein bestellt, ist ein sehr sozialer Mensch. Wein-Fans lieben Gesellschaft, Plaudern bis zum Morgengrauen – und Lästern. Mit einem Pinot-Grigio- oder Rosé-Connaisseur kannst du die Zeit deines Lebens haben. Ein Geheimnis solltest du ihm oder ihr allerdings nicht unbedingt anvertrauen. Es sei denn, du möchtest, dass es gleich die ganze Runde weiß …

Wodka Soda

Dein Äußeres und deine Gesundheit sind dir wichtig, deshalb hast du auch absolut keine Kalorien an irgendwelche Getränke zu verschwenden. Wodka Soda ist der perfekte Drink für dich: ohne Zucker, fast keine Kalorien, kein Gluten. Wenn du jetzt noch ein:e Gesprächspartner:in findest, mit dem:der du dich über deine Lieblingsthemen Sport und Ernährung unterhalten kannst, ist der Abend für dich absolut gelungen!

Craftbeer

Was früher der klassische Weinsnob war, ist heute der Craftbeer-Aficionado. Du kennst die Unterschiede zwischen mindestens 50 Sorten im Detail – und hast auch kein Problem damit, sie jedem ungefragt mitzuteilen. Das nervt dein Umfeld manchmal, aber gleichzeitig wissen deine Freund:innen, dass du im Herzen ein liebenswerter Nerd bist.

Pils

Bloß keine Experimente! Anders als die artverwandten Craftbeer-Trinker:innen liebst du ein gutes, ehrliches Pils. Keine neuen Hipster-Sorten, keine kreativ-verspielten Etiketten. Du magst dein Bier so wie dein Leben: beständig, unaufgeregt und ohne große Überraschungen. Statt im neuesten Club findet man dich eher in der Eckkneipe zum entspannten Abend mit Freund:innen.

Champagner

Mit Sekt gibst du dich nicht zufrieden, es muss schon echter Champagner sein. Mitten im Getümmel ist definitiv nicht dein Lieblingsplatz, du stehst eher als stille:r Beobachter:in am Rand. Viele Menschen halten dich für arrogant. Wer dich kennenlernt, bemerkt allerdings schnell: Du weißt zwar genau, was du willst, kannst dich aber trotzdem gut in andere hineinversetzen. Das liegt vor allem an deiner großen Beobachtungsgabe.

Margarita

In der neuen Hipster-Kneipe im In-Viertel wird man dich eher nicht finden. Dann lieber in der Vorstadt-Bar mit deinen Mädels. Dir ist egal, was andere von dir denken, und ob etwas gerade im Trend ist, interessiert dich nicht die Bohne. Margarita-Fans wollen einfach ihren Spaß und eine gute Zeit haben – bevor am nächsten Tag der Alltag wieder ruft.

Gin Tonic

Gin-Tonic-Trinker:innen ist es wichtig, was andere von ihnen denken. Wenn du an der Theke als Erstes nach einem Gin Tonic fragst, machst du vermutlich "irgendwas mit Medien" und lebst in einer überteuerten Altbauwohnung. Letzteres stört dich aber gar nicht, solange dein Instagram-Account weiter so gut läuft.

Espresso Martini

"Work hard, play hard", lautet dein Lebensmotto. Wenn du dir einen Drink gönnst, dann muss es sich lohnen. Deshalb liebst du Espresso Martini: Die Kombination aus Alkohol, Zucker und Koffein macht dich wieder fit, wenn du nach einem laaangen Tag aus dem Büro kommst. Du bist zielstrebig und übernimmst gerne das Ruder – sowohl im Job als auch in privater Runde.