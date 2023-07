von Jasmin Rahimi Anray Je nachdem, was du als Erstes in dieser Zeichnung siehst, kannst du etwas über deine Schwäche in Beziehungen erfahren.

Auf Suchbildern springt uns meist eine Sache sofort ins Auge und wir wundern uns, wenn es anderen schwerfällt, das Gleiche zu sehen. Tatsächlich gibt das Erste, was wir sehen, viel über unsere Persönlichkeit preis.

Dieses Bild kann viel über dein Inneres verraten

Was dir hier ins Auge springt gibt zu erkennen, was deine Beziehungsschwäche ist. Diese könnte sich darin zeigen, dass du stets auf Konfrontationen aus bist, zu hohe Ansprüche an deinen Partner hast oder vielleicht Angst hegst, anderen Menschen zu vertrauen. Was genau deine Schwäche ist, erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: RTL.de