Psychologie: Welche Persönlichkeitsmerkmale einen Menschen unvergesslich machen

Diese Menschen kommen, um zu bleiben. Doch was macht eine Person wirklich unvergesslich? Wir haben ein paar Eigenschaften gesammelt.

Erinnerst du dich an diesen einen Menschen? Natürlich tust du das. Wie ein Wirbelsturm aus Blättern in allen Farben des Regenbogens tauchte er in deinem Leben auf und hinterließ für alle Zeiten ein kleines Stück von sich in deinem Herzen.

Du erinnerst dich noch genau an das Leuchten in den Augen dieser Person, an den unvergleichlichen Stil, an jede Bewegung, so voller Eleganz – und vor allem an diese Power, diese rohe Präsenz. Unvergleichlich! Und unvergesslich.

Vielleicht fehlen dir bis heute die Worte, um zu beschreiben, was diesen Menschen so tief in dein Gedächtnis eingespeichert hat – vielleicht bist du aber auch neugierig, was eine Person in einer Welt, in der alles so vergänglich und austauschbar scheint, so besonders macht. Wir haben ein paar Charaktereigenschaften gesammelt, die dich für andere unvergesslich machen.

Diese Charaktermerkmale machen einen Menschen unvergesslich

Wir haben eine kleine Auswahl an Persönlichkeitsmerkmalen gesammelt, die dafür sorgen, dass eine Person noch lange im Gedächtnis ihrer Mitmenschen verweilt. Was sie alle eint: Es ist nicht ihr Ziel, dass man sich durch ihre Art an sie erinnert. Sie reiben dir nicht ihre "Einzigartigkeit" unter die Nase, sie suchen keine Anerkennung oder Aufmerksamkeit. Diese Menschen sind einfach: echt. In einer Gesellschaft, in der sich vieles auf den zweiten Blick als falsch herausstellt, sind sie damit tatsächlich und wahrhaftig einzigartig.

Sie haben einen ansteckenden Humor

Humor ist eine "kommunikative Fähigkeit", sagt Psychotherapeut Michael Titze im Interview mit "ze.tt". Es ist die Fähigkeit, die alltäglichen Plagen des Lebens mit einem Augenzwinkern zu betrachten – und andere Menschen mit diesem Blick anstecken zu können. Doch was die eine Person humorvoll sieht, ist für die andere eine Grenzüberschreitung – was lustig ist, ist auch von der Kultur abhängig, in der man lebt und großgeworden ist.

Wer einen unkonventionellen Blick auf die Welt hat, ihre Absurdität gekonnt auf den Punkt bringen oder bitterernsten Themen einen witzigen Dreh geben kann, der:die bleibt im Kopf der Menschen, weil er sich von anderen abhebt. Wie eine Studie herausarbeitete, haben humorvolle Menschen so manche spannende Gemeinsamkeit, so können sie sehr flexibel auf spezifische Lebenssituationen reagieren, oder haben neuartige Ideen. Kurzum: Sie sind spannend und aufregend neu!

Sie strahlen Selbstbewusstsein aus

Es ist relativ naheliegend, dass jene Menschen, die uns im Gedächtnis bleiben, auch über ein entsprechendes Selbstbewusstsein verfügen – wir erinnern die wenigsten "stillen Mäuse", die sich lieber im Hintergrund aufhalten. Und spätestens bei dieser Charaktereigenschaft kann es natürlich auch der Fall sein, dass uns der Mensch mit seiner Art auf eher negative Weise im Kopf geblieben ist. Aber das muss nicht zwingend sein – Selbstbewusstsein beziehungsweise Selbstvertrauen ist grundsätzlich ein sehr gesundes und wichtiges Persönlichkeitsmerkmal, erklärt Mariló Pérez García im Gespräch mit "Vogue".

Demnach ist Selbstvertrauen unsere "Einschätzung der Fähigkeit, ein Ziel zu erreichen und in einem bestimmten Kontext erfolgreich zu sein". Was wir glauben, durch unsere Fähigkeiten erreichen zu können, ist im Kern das, was Selbstvertrauen ausmache, so die Psychologin. Es geht hierbei nicht um Menschen, die uns mit ihren Fähigkeiten und all dem Erreichten in ihrem Leben auf die Nerven gehen und den Eindruck erwecken, sie bräuchten die Bestätigung von außen. Wer wirklich von sich überzeugt ist, strahlt eine innere Ruhe und Stärke aus, die vielen von uns manchmal fehlt. Diese Menschen sind ein leuchtendes Beispiel, ein Vorbild – und deswegen erinnern wir uns so gut an sie.

Es brennt in ihnen ein Feuer

Hattest du schon einmal die Gelegenheit mit einem Menschen zu sprechen, der sich von tiefstem Herzen für eine Sache begeistert? Dessen Augen leuchteten und aus dem die Worte nur so heraussprudelten wie aus einem tosenden Wasserfall? In diesem Moment hat es sich nicht für dich angefühlt, als würde diese Person dich für einen Monolog ausnutzen, reden, um reden zu können. Nein, dieser Mensch hat dir einen Teil seiner Seele offenbart, dich teilhaben lassen an etwas, dass ihm unheimlich bedeutsam ist.

Diese Menschen, ihr Feuer, das bleibt in unserer Erinnerung. Sie haben das gefunden, was manche ihr Leben lang suchen: Die Passion, die ihr Leben lebenswert macht. Wir können diese Personen darum beneiden oder bewundern – so oder so werden wir sie so schnell nicht vergessen.

