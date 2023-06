Bei Disziplin geht es nicht nur darum, hart zu sich zu sein und alles ohne Rücksicht auf Verluste durchzuziehen. Manchmal bedeutet sie sogar genau das Gegenteil. Diese Gewohnheiten zeigen dir, dass du diszipliniert bist.

Viele Menschen setzen Disziplin mit Härte gleich. Damit, sich durch unangenehme Situationen durchzuquälen, egal, ob dich das eigentlich deinem Ziel näherbringt. Du hast einen Plan gemacht, also hältst du dich jetzt auch daran. Aber mit wirklicher Disziplin hat das nicht viel zu tun. Ja, es gibt Dinge, die müssen wir einfach als Gewohnheit etablieren und uns daran gewöhnen. Einfach, weil sie uns guttun. Aber andere Dinge gehören ebenfalls zu einem disziplinierten Leben dazu – auch wenn du sie möglicherweise nicht sofort damit in Verbindung bringst. Diese Gewohnheiten haben die meisten disziplinierten Menschen gemein. Erkennst du dich wieder?

Du tust diese Dinge täglich? Dann bist du sehr diszipliniert

1. You snooze, you lose

Es ist so verführerisch … Der Wecker klingelt, aber wenn wir nur einmal kurz auf unsere geliebte Snooze-Taste tippen, können wir noch ein paar Minuten selig schlummern. Langfristig hilft dir das allerdings nicht weiter. Hier ist ein bisschen Disziplin in jedem Fall angebracht, denn Spoiler: Ein paar Minuten Schlaf machen dich nicht weniger müde, aber das ständige Aufwachen und Wieder-Einschlafen dafür umso mehr. Das weißt du aber zum Glück längst und hast die Existenz der Schlummertaste deshalb aus deinem Gehirn verbannt. Direkt aufstehen, wenn der Wecker klingelt? Kein Problem für dich!

2. Du machst Listen

Um diszipliniert sein zu können, brauchen wir ein gewisses Maß an Struktur und Ordnung. Dabei helfen uns Listen. Du gehörst zu den Menschen, die gerne mit To-do-, Einkaufs- und anderen Listen arbeiten? Das spricht dafür, dass Disziplin dir leichtfällt. Du magst es, geordnet an Dingen zu arbeiten, und fühlst dich einfach wohler, wenn alles um dich herum gut organisiert ist.

3. Du achtest auf feste Pausen

Bei Disziplin geht es um Ergebnisse. Mit jeder Handlung soll der bestmögliche Effekt erzielt werden. Was dabei einige vergessen: Damit wir effizient und produktiv sein können, müssen wir ausgeruht sein. Als disziplinierter Mensch achtest du deshalb auch im stressigen Alltag darauf, dir Pausen zu gönnen. Denn du weißt, dass das am Ende für bessere Ergebnisse sorgt, als dich vollkommen auszupowern.

4. Du verbannst Energieräuber aus deinem Leben

Stundenlanges Scrollen durch Social Media oder Treffen mit Menschen, die dir nicht guttun: Solche Energieräuber hast du erkannt und sie entweder aus deinem Alltag verbannt – oder zumindest minimiert. Denn du weißt, dass Disziplin an dieser Stelle dich langfristig weiterbringt und dass impulsive Handlungen dich definitiv nicht näher ans Ziel bringen. Deshalb achtest du sehr gut darauf, wofür du deine Zeit und Energie aufwendest, jeden Tag aufs Neue.

5. Du machst Selfcare zur Priorität

Egal, wie diszipliniert jemand ist: Menschen sind keine Maschinen. Deshalb achtest du immer gut auf dich und darauf, was du gerade brauchst. Du kennst dich selbst am besten und kannst so einordnen, ob du gerade etwas Gesundes und Leckeres zu essen brauchst, ein Telefonat mit einem lieben Menschen, eine Therapiesitzung oder einfach etwas Zeit für dich. Selfcare ist mindestens genauso wichtig für ein diszipliniertes Leben wie Powern – Balance ist hier das Stichwort.

