Welche Persönlichkeitsmerkmale deuten auf einen intelligenten Menschen hin? Die Forschung konnte drei herausarbeiten.

Was macht einen intelligenten Menschen aus? In der Schule wird uns nahegelegt, dass Fleiß und Ehrgeiz Eigenschaften sind, die intelligente Menschen ausmachen – denn nur, wer gewissenhaft lernt, schreibt gute Noten, wird einen erfolgreichen Abschluss haben, im Beruf durchstarten und ein zufriedenes, erfülltes Leben führen. Oder?

Dass diese Gleichung in der realen Welt nicht ganz aufgeht, um das zu erkennen, braucht es keine wissenschaftliche Abhandlung. Doch gibt es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die auf Intelligenz hinweisen? Sind manche Menschen aufgrund ihres Charakters klüger als andere? Die Wissenschaft hat sich schon in verschiedenen Studien damit auseinandergesetzt – mit spannenden Ergebnissen.

Das Problem mit der Intelligenz

Problematisch ist an dem Ziel, Intelligenz und Persönlichkeitsmerkmale in Verbindung zu bringen, zunächst, dass Intelligenz schwer zu definieren ist. "Intelligenz ist ein gesellschaftlich konstruiertes Konstrukt, das von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist", fasst das Lehrbuch Psychologie die Problematik zusammen. Meint also: Was Intelligenz ausmacht – und was nicht – ist kein "naturgegebener" Fakt wie die Laufbahn der Sonne, sondern etwas von Menschen Geschaffenes. Die Definition von Intelligenz kann in Europa eine ganz andere sein als in China.

Ein weiteres Problem: Intelligenz ist etwas Abstraktes, wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht messen. Es gibt nicht einmal eine Einigung darüber, ob Intelligenz eine Gesamtfähigkeit darstellt oder mehrere einzelne Fähigkeiten. Laut dem Lehrbuch Psychologie konnten sich die meisten Psycholog:innen zumindest auf eine Definition einigen: "die Fähigkeit, aus Erfahrung zu lernen, Probleme zu lösen und sich an neue Situationen anzupassen." Und diese Definition gibt wiederum Rückschlüsse auf bestimmte Persönlichkeitsmerkmale.

Persönlichkeitsmerkmale, die auf eine hohe Intelligenz hinweisen

Die vorliegenden Studien können zumindest einen teils starken Zusammenhang zwischen der Intelligenz eines Menschen und bestimmten Charaktereigenschaften herstellen – insbesondere drei Eigenschaften haben sich laut Forschung herauskristallisiert, die auf eine intelligente Person hinweisen: Offenheit, Neugierde und Gewissenhaftigkeit.

1. Offenheit

Eine Studie, die versuchte einen Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Intelligenz der Proband:innen herzustellen, kam zu dem Ergebnis, dass die Eigenschaft der Offenheit im Durchschnitt den größten Zusammenhang mit Intelligenz zeigte.

Mit Offenheit ist gemeint, dass ein Mensch im eigenen Denken und Handeln nicht festgefahren ist, sondern sich interessiert zeigt an neuen Dingen außerhalb seines eigenen Erfahrungshorizonts. Der beispielsweise offen für neue Hobbys ist, sich stetig an Neuem ausprobiert, den eigenen Horizont erweitert und seine Fähigkeiten ausbaut. Intelligente Menschen wirst du selten sagen hören: "Nein, das möchte ich auf gar keinen Fall ausprobieren", sondern eher: "Das habe ich noch nie gemacht. Ich kann es kaum erwarten, es zu versuchen!"

2. Neugierde

In einer Studie, die auf "PsyBlog" vorgestellt wurde, hat sich der Zusammenhang zwischen Neugierde und Intelligenz als besonders stark herausgestellt. Besonders eine ausgeprägte Neugierde in der Kindheit würde sich positiv auf die Intelligenz auswirken, erklären die Autor:innen der Untersuchung: "Die Intelligenz könnte die Entwicklung der Persönlichkeit insofern beeinflussen, als dass intelligente Menschen Gewohnheiten entwickeln, um ihre Neugier und ihren 'kognitiven Hunger' zu befriedigen."

Hierbei würden Neugierde und Offenheit Hand in Hand gehen, schreiben die Wissenschaftler:innen weiter. Was nur logisch ist: Wer neugierig auf die Welt ist, der:die ist gleichermaßen offen für alles, was um ihn:sie herum passiert, möchte Zusammenhänge begreifen und dazulernen.

3. Gewissenhaftigkeit

In einer anderen Studie hatten Menschen, die von anderen als kompetent, pflichtbewusst und selbstdiszipliniert wahrgenommen wurden, einen höheren Intelligenzquotienten (IQ). Die genannten Eigenschaften fassten die Wissenschaftler:innen unter dem Begriff der "Gewissenhaftigkeit" zusammen.

So wurde festgestellt, dass Gewissenhaftigkeit und kognitive Fähigkeiten in einer positiven Wechselwirkung für unterschiedliche Bereiche des Lebens stehen, beispielsweise für die schulische Laufbahn, die berufliche Leistung aber auch gesundheitsbezogenes Verhalten. Wer gewissenhaft agiert, nimmt die Pflichten in der Schule wie auch im Arbeitsleben ernst, hat einen (wahrscheinlich hohen) Anspruch an die eigene Leistung oder nimmt den eigenen Körper mitsamt seiner Bedürfnisse wahr – und ernst.

Verwendete Quellen: lehrbuch-psychologie.springer.com, spring.org.uk