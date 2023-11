Gehörst du auch zu den Menschen, für die saisonale Dekoration der heilige Gral ist? Warum festliche Deko zu Weihnachten uns besonders happy macht – und wieso du schleunigst damit starten solltest.

Es gibt zwei Arten von Menschen: Solche, deren Wohnung immer gleich aussieht, und solche, die ihre vier Wände in Vorbereitung auf Feiertage wie Ostern, Halloween oder Weihnachten in einem völlig neuen Licht erstrahlen lassen. Wenn du zur zweiten Sorte gehörst, machst du aus psychologischer Sicht alles richtig. Denn besonders das Dekorieren für Weihnachten kann uns einen Stimmungs-Boost verpassen.

Weihnachten ist eine magische Zeit – und macht uns happy

So erklärt etwa die Psychologin Deborah Serani gegenüber "today.com": "Weihnachtsdeko kreiert einen neurologischen Shift, der uns glücklich machen kann." Das liege ihrer Ansicht nach daran, dass das Dekorieren uns aus unserem Alltag herauszieht. "Für Weihnachten zu dekorieren, regt die Produktion von Dopamin, einem Feel-Good-Hormon, an." Verantwortlich seien vor allem die bunten Farben, die unsere Stimmung heben können, und der Nostalgiefaktor. "Für viele von uns ist Weihnachten eine magische Zeit", so Deborah Serani. "Es ist eine Zeit der Unschuld, eine Zeit der Freude."

Das Weihnachtsfest mit ebendiesen Konnotationen liegt deshalb perfekt in der dunklen Jahreszeit, in der viele Menschen saisonal bedingt mit einem Stimmungstief kämpfen. Bunte Weihnachtslichter, Adventskränze und niedliche Rentier-Figuren können helfen, dem Winterblues eine Weile zu entfliehen. Und je eher wir damit anfangen, desto länger können wir unsere Weihnachtsdeko als Moodbooster genießen.

Am besten direkt loslegen mit dem Dekorieren!

Das empfiehlt auch der Therapeut und Psychoanalytiker Steve McKeown. Gegenüber "Unilad" sagt er: "In einer Welt voller Stress und Angst können Dinge helfen, die uns glücklich machen. Und Weihnachtsdeko ruft oft starke positive Gefühle aus der Kindheit hervor." Deko sei ein Weg zu diesen magischen Kindheitsemotionen. "Schon früh mit der Weihnachtsdekoration zu starten, verlängert diese Aufregung", erklärt der Experte.

Wenn du also zu den Menschen gehörst, die Weihnachten und alles um das Fest herum lieben, solltest du keine Zeit verlieren: Hol die Lichterketten aus dem Keller, mach dir "All I Want for Christmas" und "Jingle Bells" an und bastle einen Adventskranz. Dazu gibt's Lebkuchen und Glühwein! Wie die Psycholog:innen bestätigen: Je früher du damit anfängst, desto länger hast du etwas von deinem weihnachtlichen Dopamin-Hit!

Übrigens: Auch deinem Sozialleben kann eine schöne Weihnachtsdeko guttun. Eine Studie aus den USA konnte zeigen, dass Menschen, die ihre Häuser festlich gestalten, als nahbarer und freundlicher wahrgenommen werden. Du tust also nicht nur deiner eigenen mentalen Gesundheit etwas Gutes, wenn du dein Zuhause weihnachtlich schmückst, sondern erfreust auch andere – und verbesserst ihr Bild von dir!

Verwendete Quellen: verywellmind.com, today.com, unilad.com, popsugar.co.uk, sciencedirect.com