Sympathisch zu wirken, hat in der Regel viele Vorteile. Woher aber wissen wir, ob wir es tun? Diese Merkmale deuten stark darauf hin.

Ob wir in den Spiegel blicken, Fotos von uns anschauen oder sogar einen Videoclip: Wir können uns niemals so sehen, wie andere Menschen uns sehen. Wir können nicht nachfühlen, wie es ist, mit uns befreundet zu sein, und wir wissen nicht, was Leute empfinden oder denken, wenn sie uns das erste Mal treffen. Würden wir uns selbst sympathisch finden, falls wir uns begegnen könnten? Schwer zu sagen, schließlich werden wir unsere Perspektive auf uns sowie unser Insiderwissen niemals los. Deshalb ist es schwer, sich diesen hypothetischen Fall überhaupt vorzustellen.

Die Art und Weise, wie andere Menschen auf uns reagieren und uns behandeln, kann uns allerdings Aufschluss darüber geben, wie sie uns wahrnehmen. Ihr Feedback ist wie ein Zauberspiegel, der uns nicht unser reguläres Spiegelbild zeigt, sondern das Bild, das anderen erscheint, wenn sie uns sehen. Wie andere Menschen uns behandeln, hat wiederum Konsequenzen für uns und unser Leben: Zu einem Teil beeinflusst es, wie wir uns fühlen, was wir uns zutrauen und ein Stück weit auch, wie erfolgreich wir sind.

Folgende Merkmale sind Hinweise darauf, dass du auf die meisten Menschen tendenziell sympathisch wirkst – auch wenn du es selbst vielleicht gar nicht von dir denkst.

Psychologie: Anzeichen, dass du sympathisch bist

1. In deinem Alltag sind die meisten Menschen freundlich zu dir.

Begegnen dir andere Menschen in Alltagssituationen überwiegend freundlich und zuvorkommend? Reagieren sie offen und zugewandt, wenn du sie ansprichst, machen sie dir Platz, wenn sie dich bemerken, lächeln dich Leute öfter sogar an, mit denen du flüchtig in Kontakt kommst oder die nur an dir vorbeigehen? Zumindest in Deutschland kannst du tendenziell davon ausgehen: Wenn die meisten Menschen freundlich zu dir sind, liegt das wahrscheinlich an dir und deiner sympathischen Ausstrahlung.

2. Leute blicken dir in die Augen, wenn du mit ihnen sprichst.

Dass eine Person Blickkontakt mit dir eingeht und diesen auch hält, ist für dich selbstverständlich? Spannend, denn das ist es nicht für jeden Menschen. Wenn eine Person eher unangenehm, bedrohlich oder unfreundlich wirkt, neigen die meisten Leute dazu, ihren Blicken auszuweichen, um sich dem Kontakt zu entziehen. Tun das bei dir die meisten nicht, liegt das vermutlich daran, dass sie dich als angenehm und sympathisch wahrnehmen.

3. Du wirst häufiger um Hilfe gebeten.

Passiert es dir öfter, dass fremde Menschen Hilfe bei dir suchen? Dass sie dich zum Beispiel nach dem Weg fragen oder bitten, ein Foto von ihnen zu machen? Das könnte daher rühren, dass du vertrauenswürdig und nahbar auf sie wirkst und einen sympathischen Eindruck machst. Die wenigsten wenden sich an einen Grummel mit Zornesfalten, wenn sie in einer prekären Lage sind und einen Gefallen brauchen.

4. Du fühlst dich in der Regel wohl unter Menschen.

Egal ob du introvertiert oder extrovertiert bist, sofern du kein übermäßiges Unwohlsein gegenüber sozialen Kontexten empfindest, spricht das dafür, dass du im Allgemeinen eher positive, angenehme Erfahrungen machst, wenn du mit Menschen interagierst. Das wiederum deutet darauf hin, dass Leute tendenziell freundlich mit dir umgehen, dich einbeziehen und auf dich eingehen – weil du ihnen sympathisch und angenehm erscheinst.

5. Du bist authentisch im Umgang mit anderen.

Wenn du grundsätzlich nicht das Gefühl hast, dich verstellen oder anders sein zu müssen, sobald du dich unter Menschen begibst, sondern du selbst sein kannst, ist das ein Hinweis darauf, dass du als der Mensch, der du bist, gut genug bei anderen ankommst. Dass du üblicherweise Zuspruch erfährst und deine Interessen berücksichtigt werden, ohne dass du eisern dafür kämpfen musst. Das wiederum geht sehr vielen Menschen so, die weitestgehend sympathisch sind.

6. Oft sind Menschen dir gegenüber großzügig, verzeihen dir oder tun dir einen Gefallen.

Die Welt ist nicht gerecht, Menschen sind nicht fair. Die meisten sind härter und weniger zuvorkommend gegenüber Leuten, die sie nicht mögen, und behandeln Personen, die ihnen sympathisch und angenehm erscheinen, mit Großzügigkeit und Nachsicht. Nehmen es dir Menschen in der Regel nicht allzu lange übel, wenn du ihnen versehentlich auf die Füße trittst? Geben sie dir das schöne Stück Kuchen oder drücken gelegentlich ein Auge zu, wenn du eine Frist verpasst hast? Sofern du nicht gerade die Prinzessin von Schweden bist, könnte diese Vorzugsbehandlung darauf zurückzuführen sein, dass du eine sympathische, gewinnende Ausstrahlung hast.

7. Die Menschen in deinem Leben wollen offensichtlich Zeit mit dir verbringen.

Du hast Menschen in deinem Leben, die dir ihre Freizeit widmen? Die ganze Tage oder Abende mit dir verbringen, und das immer wieder? Die vielleicht sogar ab und zu Hindernisse auf sich nehmen, um mit dir zusammen zu sein? Das wird wahrscheinlich daher kommen, dass sie dich mögen oder lieben. Dass sie dich als angenehme, sympathische Gesellschaft empfinden, mit der sie sich wohlfühlen und die ihnen gut tut. Das wiederum liegt nicht nur an ihnen – sondern vor allem an dir.

Verwendete Quellen: Thorsten Havener, "Ohne Worte. Was andere über dich denken", hackspirit.com