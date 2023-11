An diesen 7 Signalen erkennst du, dass jemand gerade an dich denkt

Schon unsere Großeltern brachten uns bei, dass wenn wir Schluckauf haben, jemand an uns denkt. Doch was steckt dahinter? Und gibt es noch mehr Anzeichen?

Wir alle fragen uns doch manchmal, ob unser:e Partner:in auch gerade an uns denkt, unsere Mama oder der Mann, den wir neulich in der Bar kennengelernt haben. Und wenn wir unseren Großeltern glauben, können bestimmte Körpersignale wie Schluckauf oder plötzliches Schütteln tatsächlich darauf hindeuten, dass gerade jemand an uns denkt – nur wer, wurde zumindest mir nie verraten.

Was steckt dahinter? Die Parapsychologie

Natürlich ist dieses Phänomen auch nicht an der Forschung vorbeigegangen. Dass wir es spüren, wenn jemand an uns denkt, wird als Telepathie bezeichnet – und zählt damit zur Parapsychologie. Darunter fallen unter anderem auch Wahrträume oder Spuk- und Geistererscheinungen. Für solch außersinnliche Wahrnehmungen gibt es jedoch offiziell keine Beweise, daher ist die Parapsychologie grundsätzlich sehr umstritten. Dennoch ist doch der Gedanke schön, zu merken, wenn jemand an uns denkt. Also glauben wir da mal dran und achten künftig auf die folgenden sieben Signale, die uns unser Körper gibt:

1. Du hast zufällig Schluckauf

Wie unsere Omas und Opas schon wussten: Schluckauf soll tatsächlich ein Anzeichen dafür sein, dass du gerade in den Gedanken eines anderen vorkommst. Achte dabei besonders auf die Situation: Nach zu schnellem Essen oder Trinken kann es nämlich auch schlicht ein körperliches Symptom sein, weil unter anderem die Zwerchfellnerven gereizt wurden. Zufälliger Schluckauf kann hingegen eine Art Gedankenübertragung bedeuten.

2. Plötzliches Schütteln und Gänsehaut

Auch hier gibt es natürlich mehrere mögliche Herkünfte: Dir kann kalt sein, du hast Angst oder stellst dir gerade eine wunderschöne Situation aus der Vergangenheit oder in der Zukunft vor. Trifft keiner der Gründe zu, denkt womöglich jemand gerade an dich – Gänsehaut ist dabei wohl eines der schönsten Signale deines Körpers. Es sind also bestimmt positive Gedanken, die wer anders über dich hat!

3. Immer wieder im Traum

Kommt eine Person ständig in deinen Träumen vor, so hat er:sie schon dem Psychologen Sigmund Freud zufolge eine wichtige Bedeutung in deinem Leben. Das kann negativ oder positiv gemeint sein – auf jeden Fall beschäftigt dieser Mensch dich sehr. Hast du aber nicht das Gefühl, sonst viel an die Person zu denken oder dass er:sie gerade durch einen Streit oder anderes präsent in deinem Alltag ist, kann es wiederum laut der Parapsychologie auch bedeuten, dass jemand an dich denkt und dein Unterbewusstsein dir das zu vermitteln versucht.

4. Du niest mehrmals ohne Grund

Hast du keine Erkältung oder Allergie und musst mehrmals niesen, kann auch das ein Zeichen dafür sein, dass an dich gedacht wird. In der asiatischen Kultur wird davon ausgegangen, dass wenn du zweimal niest, die Gedanken negativ, und wenn du dreimal niest, sie positiv sind. Und es soll sogar möglich sein, zumindest eine Idee zu bekommen, von wem das ausgehen könnte: Du fragst eine Person, die gerade bei dir ist, nach einer dreistelligen Zahl. Dann addierst du die Ziffern zusammen und zählst sozusagen das ABC durch. Die ausgerechnete Zahl verrät dir den ersten Buchstaben des Namens.

Aufgepasst: Hier ist leider nur eine der beiden Möglichkeiten gut für dich. Es besteht der Glaube, dass, wenn dein linkes Auge zuckt, jemand in positiver Weise an dich denkt – während ein Zucken im rechten Auge das Gegenteil zeigt.

6. Ein Schmetterling kommt zu dir

Unter den Indianerstämmen war früher die Annahme verbreitet, dass Schmetterlinge ihre Gebote überbringen werden. Bis heute haben die kleinen Flügeltiere noch den Ruf, für Schönheit, Veränderung und Freude zu stehen. Und: Sie sollen, wie damals schon angenommen, Botschaften überbringen können. Wenn ein Schmetterling auf dir landet, soll dir gesagt werden, dass jemand an dich denkt.

7. Du spürst oder hörst eine Person

Sind zwei Menschen tief verbunden, sollen sie sich, auch wenn sie räumlich getrennt sind, spüren und teilweise sogar hören können. Es ist so, als würde jemand unseren Namen rufen, doch das ist gar nicht passiert. Oder wir fühlen eine Berührung am Arm, obwohl wir allein sind. Signale unseres Körpers und unserer Psyche, die uns vermitteln wollen, dass jemand gerade an uns denkt – und vielleicht auch, dass wir nicht allein sind.

Verwendete Quellen: hackspirit.com, igpp.de, miss.at