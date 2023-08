Für ein langes, gesundes Leben spielen viele Faktoren eine Rolle, ebenso für ein zufriedenes. Diese Persönlichkeitsmerkmale wirken sich laut Wissenschaft positiv auf beides aus.

Um möglichst lange zu leben, sollten wir uns ausreichend bewegen, uns vollwertig ernähren und wenig Alkohol trinken. So weit, so gut, schließlich spielt unsere physische Gesundheit eine zentale Rolle für unsere Lebenserwartung. Aber sie ist nicht das einzig Wichtige – neben genetischen Faktoren kann auch unser mentaler Zustand unser Leben verlängern oder verkürzen. Und ja, all die genannten Punkte beeinflussen natürlich auch unsere Psyche in der Regel positiv. Gesundheit ist schließlich etwas Ganzheitliches, das sich nicht nur auf den Körper oder den Geist beschränkt. Aber unsere Persönlichkeit und bestimmte Eigenschaften können ebenfalls signifikant dazu beitragen, wie glücklich und auch wie lang unser Leben letztlich ist.

5 Eigenschaften, die dir zu einem längeren, zufriedeneren Leben verhelfen

1. Optimismus

Wer optimistisch ist, ist glücklicher und lebt sogar länger. Verschiedene Studien konnten nachweisen, wie stark sich eine positive Einstellung auf unsere Lebenserwartung auswirkt. Das heißt natürlich nicht, dass wir toxisch positiv sein und negative Gefühle und Ängste unterdrücken sollen. Aber wer an sich und das Gute im Leben glaubt und erst einmal davon ausgeht, dass Dinge sich zum Positiven wenden, macht es sich selbst leichter – und legt so den Grundstein für ein langes, zufriedenes Leben.

2. Purpose

Viele Menschen neigen dazu, im Leben nur nach angenehmen Erfahrungen und Genuss zu streben. Dagegen ist auch erst einmal nichts einzuwenden. Dennoch ist sich die Wissenschaft zu großen Teilen einig, dass es uns guttut, einen Sinn in unserem Leben zu sehen und einen Purpose, ein Ziel zu verfolgen. Das zeigt auch eine US-Studie.

Dabei muss dieser Purpose gar nicht sein, die Welt vor der Klimakatastrophe zu retten und Armut auszurotten – obwohl das natürlich sinnvolle, noble Ziele sind. Ob dein persönlicher Purpose darin besteht, möglichst viel von der Welt und neuen Kulturen kennenzulernen, ein Unternehmen zu gründen oder deinen Kindern einen schönen Start ins Leben zu ermöglichen, bleibt völlig dir überlassen. Kein Ziel ist besser oder schlechter als das andere. Aber dir überhaupt Gedanken über einen solchen Sinn in deinem Leben zu machen und es nach den sich daraus ergebenden Werten zu gestalten, macht dich langfristig sicher zufriedener und lässt dich möglicherweise auch älter werden.

3. Gewissenhaftigkeit

Laut diverser Studien gehört Gewissenhaftigkeit zu den wichtigsten Eigenschaften für ein langes und glückliches Leben. Das zeigte etwa eine Forschungsarbeit der Harvard Medical School, die Daten aus einem Zeitraum von 45 Jahren ausgewertet hat. Dabei geht es nicht darum, nur stur auf etwas hinzuarbeiten und dabei keine Rücksicht auf die eigenen Bedürfnisse zu nehmen. Vielmehr geht es darum, gründlich und sorgfältig an die Aufgaben und Projekte heranzugehen, die uns wichtig sind und die unseren persönlichen Werten entsprechen.

4. Emotionale Stabilität

Auch die Fähigkeit, gut mit unseren Gefühlen umgehen zu können, ist elementar für Zufriedenheit und auch, um möglichst lange zu leben. Das konnte auch eine internationale Studie zeigen. Emotionale Stabilität lässt uns langfristig entspannter und ausgeglichener durchs Leben gehen. Dabei geht es vor allem darum, wie gut wir unsere Gefühle regulieren können und wie gut wir auch mit negativen Emotionen umgehen können.

5. Offenheit

Wissenschaftlich spielt Offenheit zwar eine weniger große Rolle in Sachen Lebenserwartung und Zufriedenheit. Aber in einigen Studien wird sie dennoch immerhin als kleinerer Persönlichkeitsfaktor erwähnt. Offen für neue Chancen und das Leben im Allgemeinen zu sein, kann uns helfen, unsere Ziele zu erreichen und Wünsche zu erfüllen. Dafür ist es wichtig, empfänglich für andere Sichtweisen und Ideen zu sein und auch mal die eigene Komfortzone zu verlassen.

Verwendete Quellen: yourtango.com, psychologytoday.com, businessinsider.com, sciencedirect.com