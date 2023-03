Persönlichkeitstest Dieses Bild verrät, ob du logisch oder intuitiv handelst

Was erkennst du hier in den ersten fünf Sekunden?

von Jasmin Rahimi Anray Verlässt du dich auf deine innere Stimme oder wägst du bei Entscheidungen lieber alle Möglichkeiten ab? Dieses psychologische Suchbild verrät es dir.

Schwierige Situationen erfordern oft einen kühlen Kopf, um das beste Szenario ermitteln zu können. Doch nicht immer ist es die beste Lösung, Zahlen und Fakten auszuwerten, insbesondere, wenn die Zeit knapp ist. Zudem lassen sich manche Ergebnisse nicht genau kalkulieren oder voraussehen. In manchen Situationen empfiehlt es sich daher, mehr auf seinen Bauch als auf seinen Verstand zu hören. Schau dir dieses psychologische Suchbild einmal genauer an:

Was erkennst du auf den ersten Blick? © jagranjosh.com

Was erkennst du in den ersten fünf Sekunden? Je nachdem, was dir in dieser kurzen Zeitspanne auffällt, lässt sich bestimmen, ob du eher logisch oder intuitiv handelst. Die Lösung erfährst du im Video.

Verwendete Quelle: jagranjosh.com