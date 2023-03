Quarantäne-Tagebuch Kurioser Pandemie-Alltag eines Mannes, seiner Ex und seiner Mutter

Der Fotograf Neil Kramer ist Teil eines kuriosen Trios, bestehend aus seiner Mutter und seiner Exfrau, die kurz vor der Corona-Pandemie in seiner New Yorker Zweizimmer-Wohnung gestrandet sind. Sein Fotoprojekt "Quarantine Diary" zeigt Einblicke in ihren surrealen einjährigen Quarantäne-Alltag auf engstem Raum.