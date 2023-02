Du möchtest charismatischer, schlagfertiger oder klüger sein? Die sogenannte Raikov-Methode soll dir dabei helfen können. Was ist dran?

Gibt es eine Person, die du unglaublich bewunderst? Deren Eigenschaften du wahnsinnig gern auch hättest? Ihre Ausstrahlung und vor allem ihre Intelligenz? Mit der Raikov-Methode, die ein russischer Psychotherapeut entwickelt hat, sollst du dir diese Merkmale aneignen können.

Hypnose-Experimente zeigen den Raikov-Effekt

Dr. Vladimir Raikov hat in den 1960er- und 70er-Jahren mit verschiedenen Versuchen die menschliche Psyche analysiert. Dabei versetzte er einige seiner Patient:innen in Tiefenhypnose und ließ sie sich in ihrer Trance vorstellen, dass sie ein bestimmtes Genie der Geschichte seien. Und tatsächlich entwickelten diese Personen zum Teil bessere Fähigkeiten und eine (scheinbar) höhere Intelligenz. Eine Patientin sollte sich beispielsweise vorstellen, sie sei der italienische Renaissance-Künstler Raffael. Sie begann dann überraschenderweise wirklich, sehr schnell und sehr gut zeichnen zu können und sogar ein Bild von Raffael nachzumalen.

In der Psychologie wurden diese Experimente und ihr Ergebnis als Raikov-Effekt oder Raikov-Methode bekannt. Und auch heute noch können wir diese Erkenntnisse für uns nutzen. Und dafür müssen wir uns auch gar nicht unbedingt hypnotisieren lassen. Denn wenn wir uns das Gesetz der Anziehung und das Manifestieren zunutze machen, kann die Raikov-Methode uns auch im Alltag dabei helfen, uns die Intelligenz und den Erfolg anderer anzueignen.

So wendest du die Raikov-Methode an

Um die Raikov-Methode ganz praktisch für dich zu nutzen, solltest du dir als Erstes eine Person, ein Vorbild aussuchen, dem du nacheifern möchtest. Vielleicht möchtest du den wissenschaftlichen Kopf von Marie Curie oder die emotionale und soziale Intelligenz von Oprah Winfrey? Stell dir als Nächstes vor, du seist diese Person. Visualisiere dich in realen Situationen als dieser Mensch. Überlege, wie du als er handeln würdest, wie du denken würdest. Glaube fest daran, dass du die gewünschten Fähigkeiten dieser Person nicht nur entwickeln kannst, sondern bereits in dir hast. Je öfter du das tust, desto mehr verinnerlichst du diese Eigenschaften und kannst so für dich manifestieren, dass du schlauer, schneller, oder was auch immer du sein möchtest, bist.

Einfach intelligenter werden: Funktioniert die Raikov-Methode wirklich?

Dabei geht es natürlich nicht wirklich darum, dass du zu deinem Vorbild wirst. Du musst und sollst natürlich keine (geistige) Doppelgängerin von Oprah Winfrey werden. Vielmehr soll die Raikov-Methode dir ermöglichen, aus deinen gewohnten Denkprozessen auszubrechen und dir völlig neue Sichtweisen anzueignen. Es geht darum, "out of the box" zu denken, Ideen und Lösungsansätze zu entwickeln, auf die du mit deiner normalen, vielleicht etwas festgefahrenen Sichtweise gar nicht gekommen wärst.

Ob sich dadurch dein IQ tatsächlich erhöht, bleibt natürlich fraglich. Aber die Methode kann dir in jedem Fall dabei helfen, smarter auf Probleme zu reagieren, offener und kreativer zu werden und so vielleicht auch tatsächlich ein kleines Stückchen klüger zu werden.

Verwendete Quellen: yourtango.com, karrierebibel.de, thelawofattraction.com