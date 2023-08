von Daniela Stohn Bei vielen haben die vergangenen Krisenjahre was verschoben: Gewissheiten, Prioritäten, Routinen, aber auch, wie erschöpft wir uns fühlen – und wie wir wieder neue Kraft finden.

Früher gab es feste Auszeiten und Urlaube, heute vermischt sich alles. Wir sind so vernetzt wie nie – aber auch angestrengter als je zuvor. BRIGITTE-Redakteurin Daniela Stohn hat sich auf der Suche nach der Regeneration gemacht.

Da klappe ich morgens mein Laptop auf – und am liebsten gleich wieder zu. Mist, schon wieder ein neuer Termin in meinem Kalender, exakt in der Stunde, die ich mir eigentlich frei halten wollte. Ich atme flach und hektisch. Eigentlich ist doch gar nichts los, versuche ich mich zu beruhigen. Eine weitere Besprechung halt. Nur will ich genau das nicht mehr: ein Termin nach dem anderen und Stress, weil alles zu viel ist.

Mein Lebensgefühl gerade? Merkwürdig ambivalent. Immer noch Freude, mit vielen Menschen zusammen sein zu dürfen, zu feiern, auf Konzerte zu gehen. Und gleichzeitig eine stärkere Sehnsucht nach Alleinzeit als früher. Frust darüber, die Balance aus Terminen und Erwartungen kaum hinzubekommen, weil das Live-Leben mit voller Wucht zurück ist, das ich so lange vermisst habe und das mir jetzt manchmal zu viel ist. Einerseits liebe ich es, im Homeoffice zu arbeiten und meine Kinder mehr zu sehen. Andererseits nervt mich, dass die Arbeit nie endet. Bei Team-Meetings starre ich abwesend auf den Bildschirm. Schon der Gedanke, wieder online Menschen treffen zu müssen, laugt mich aus. "Screen Boreout" nennt sich das, ich bin schlimmstmöglich betroffen. Nur wollen die anderen mich nicht mehr so oft persönlich sehen, weil Online-Treffen praktischer sind. Ich fühle mich verletzlicher, weniger belastbar als früher.

Wir sehnen uns nach etwas Besserem

Dabei war ich immer stolz darauf, viel zu wuppen. Ich bin nie krank, gebe Texte pünktlich ab, unterrichte Yogastunden selbst mit steifem Nacken kurz vor der Bewegungsunfähigkeit. Was mich aber innehalten lässt und nachdenklich macht: eine Bekannte, die wegen Burn-outs in die Klinik musste. Ein Freund mit Panikattacken. Eine Freundin und ihr Teenagersohn, beide auf Antidepressiva.

Die vergangenen drei Jahre haben bei vielen von uns etwas verschoben. Wir haben während der Pandemie doll gespürt, was wir brauchen und was nicht. Haben uns von Menschen getrennt, die uns nicht guttun, haben Kinder zu Hause beschult und sind immer noch dabei, mit ihnen das Verpasste aufzuholen. Wir halten Unsicherheiten und finanzielle Ängste aus, gezwungenermaßen, Putins Bedrohung wie die Klimakrise. Und das hybride Arbeiten, das die Grenzen zwischen Freizeit und Arbeit weiter auflöst; das Digitale, das immer mehr unser Leben bestimmt; künstliche Intelligenz, die viele Jobs bedroht.

Ich bin sicher, dass sich Werte verschoben haben. Man sieht es daran, dass mehr Menschen infrage stellen, ob sich das Arbeiten bis zur Erschöpfung lohnt, dass sie Jobs kündigen, die keinen Sinn haben, Workations an wärmeren Orten machen oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Ich beobachte Zweifel. Ein Verweigern des "Weiter-so". Eine Sehnsucht nach besser, nicht nach mehr. Der Ausnahmezustand ist vorbei. Aber es ist auch nicht wie vorher. Und all das verändert, wie wir uns erholen, was wir als Ausgleich brauchen.

Ausgebranntsein als kollektives Phänomen

Ein klares Alarmsignal, dass es um unsere mentale Gesundheit nicht gut steht: Die Zahl der Fehltage durch psychische Krankheiten ist so hoch wie nie. Laut Techniker Krankenkasse entfielen 2021 die meisten Krankheitsfehltage auf psychische Störungen – ein Anstieg um 50 Prozent innerhalb von acht Jahren. 53 Prozent der Deutschen fühlen sich laut einer aktuellen Forsa-Umfrage derzeit sehr gestresst, die Hälfte der Befragten ist gestresster als noch vor fünf Jahren. Typische Symptome: innere Unruhe, Ein- und Durchschlafprobleme, Gereiztheit, Antriebslosigkeit, muskuläre Verspannungen.

Die Erholungsforscherin Carmen Binnewies von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sieht darin ein Indiz dafür, dass die Belastung von uns nicht mehr aufgefangen werden kann. "Wie Erholung funktioniert, hat sich zwar grundsätzlich nicht verändert", sagt sie. "Aber die Rahmenbedingungen mit Pandemie, Krieg, Inflation, mit belastenden Nachrichten und finanziellen Sorge, erschweren es uns, zu regenerieren."

Eine Frage der Persönlichkeit

Die Forschung zeigt: Was wir zur Erholung tun, sollte vor allem selbstbestimmt und positiv besetzt sein. Im Idealfall schalten wir dabei ab und bekommen den Kopf frei, vergessen die Arbeit und entspannen. Was genau das für jede von uns ist, ist individuell. Die entscheidende Frage lautet: Was tut mir gut? Meine Chefin zum Beispiel findet es erholsam, fünf Städte in fünf Tagen zu besichtigen. Eine Kollegin tankt auf, wenn sie einfach faul auf einer Liege in der Sonne liegt. Und ich wandere und bike am liebsten in den Bergen. Bewegung tut übrigens allen gut, weil dabei Stresshormone abgebaut werden. Aber: Sie sollte Spaß machen, sonst wird’s stressig. Herausforderungen, die man meistert, können ebenfalls erholsam sein – wie ein Instrument lernen oder einen Halbmarathon laufen. Im besten Fall erfüllt die erholsame Aktivität außerdem einen Sinn, zum Beispiel, dass man mit netten Menschen zusammen ist.

Klingt anstrengend? Vielleicht. Aber Erholung passiert eben nicht von selbst, wir müssen was dafür tun. "Erholung ist ein aktiver Prozess", sagt Carmen Binnewies, "sie braucht eine Anfangsenergie: Ich muss mich dazu aufraffen, zum Beispiel Sport zu treiben oder Freunde zu treffen. An Tagen, wo ich gestresst bin und Erholung besonders dringend bräuchte, ist das schwerer, denn da habe ich noch weniger Energie loszulegen." Ihr Tipp: planen, sich verabreden, Routinen etablieren – "und am besten aktiv in die Woche einbauen, wann und wie man sich erholen möchte".

Was in uns wird im Alltag am meisten beansprucht?

Einen Hinweis auf unsere persönliche Erholungsaktivität gibt, was uns im Alltag stresst. Denn Erholung steckt oft im Kontrast, ist also das Gegenteil dessen, was uns im Job anstrengt. Oder anders: Wer den ganzen Tag am Computer gearbeitet hat und den Abend auf der Couch verbringt, fühlt sich am nächsten Morgen oft noch genauso ausgelaugt. Wer körperlich hart schuftet, tankt nicht unbedingt bei einem High Intensity Workout auf.

Was hilft, hat die amerikanische Ärztin Saundra Dalton-Smith ergründet. "Wir denken bei Erholung vor allem an die richtige Ernährung, ausreichend Sport, sieben Stunden Schlaf", sagt sie. "Bei Erholung geht es aber vor allem darum, jene Teile unseres Körpers und unserer Psyche zu regenerieren, die im Alltag besonders beansprucht werden – also dort anzusetzen, wo es ein Erholungsdefizit gibt." Sieben verschiedene Defizite hat die Medizinerin ermittelt:

Geistige Erholung: Zu viel Denk-Arbeit kann uns unkonzentriert und vergesslich machen und schlecht schlafen lassen. Auch belastende Gedanken und Unsicherheiten verstärken dieses Defizit. Was hilft: den Geist runterfahren, am besten alle zwei Stunden, z. B. durch Meditieren, in der Natur spazieren oder Sport.

Sensorische Erholung: Licht und Geräusche können uns überfordern, langes Starren auf den Bildschirm. Tipp: öfter mal die Augen schließen, Radio ausschalten, Ohrstöpsel rein, regelmäßige Pausen von Handy und Tablet.

Kreative Erholung: Wenn unsere Kreativität bei der Arbeit keinen Raum hat, vielleicht in der Freizeit Kunst anschauen oder einem Hobby wie Klavierspielen oder Malen nachgehen.

Emotionale Erholung: Menschen, die selten Nein sagen und gefallen wollen, fühlen sich oft ausgelaugt. Tipp: Die Zeit lieber mit Leuten verbringen, bei denen man sich verletzlich zeigen kann.

Soziale Erholung: Es kostet Kraft, mit sehr vielen oder negativen Menschen zusammen zu sein. Lieber den Kontakt zu positiven Menschen suchen, die zuhören und sich interessieren. Und regelmäßig Alleinzeiten einplanen.

Spirituelle Erholung: Sich verbunden und zugehörig zu fühlen, gibt Energie, zum Beispiel durch eine karitative Tätigkeit, ein Ehrenamt, Yoga oder Religion.

Körperliche Erholung: Bei physischer Erschöpfung oder Gelenkschmerzen können Entspannungstechniken, ausreichend Schlaf und Bewegung neue Energie bringen.

Spannend, so habe ich das noch nicht betrachtet. Meiner To-do-Liste füge ich hinzu: geistige und soziale Erholung – zu mehr schlafen, bewegen, Gemüse essen und frisch kochen, Zahnseide und Meditieren. Und fühle mich gleich noch erschöpfter: Wo soll ich bloß die Zeit für all diese Dinge hernehmen?

Die Soziologin Franziska Schutzbach kritisiert genau das: Dass die Verantwortung für unser Wohlbefinden zu uns rübergeschoben wird – weil die Gesellschaft mit ihrer Orientierung am Leistungsprinzip und an Wachstum unser Bedürfnis nach Erholung und Fürsorge nicht mitdenkt. Die aktuelle Diskussion um eine Vier-Tage-Woche und eine gerechtere Verteilung der Care-Arbeit kommt da gerade richtig – vielleicht denken wir die Selfcare-Arbeit gleich mit? Spannend an den aktuellen Studien zur Vier-Tage-Woche in Großbritannien finde ich, dass die Angestellten dort trotz reduzierter Stundenzahl nicht weniger schafften, aber motivierter und seltener krank waren. Ein Grund: dass sie mehr Zeit für sich hatten.

Die ständige Angst, etwas zu verpassen

Was ich paradox finde: Wir arbeiten von den Stunden her weniger, haben mehr Zeit als die Generationen vor uns und fühlen uns dennoch erschöpfter. Ich frage den Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt: Haben wir Erholung vielleicht verlernt?

"Verlernt nicht", sagt er. "Wir setzen aber oft andere Prioritäten und versuchen, neben Arbeit, Gesundheit und Körper auch unsere Freizeit zunehmend zu optimieren. Wir wollen überall dabei sein und haben ständig Angst, etwas zu verpassen." Corona habe diese Entwicklung noch einmal beschleunigt. "Zufrieden macht uns das nur sehr bedingt, es stresst, und an sich würden wir gerne wieder zwei Gänge runterschalten, schaffen das aber derzeit kaum."

Was muss also passieren, damit wir das wieder besser hinbekommen? Reinhardt empfiehlt: "Das eigene Wohlergehen muss das wichtigste Entscheidungskriterium sein. Lieber etwas verpassen als immer dabei sein. Lieber den Moment genießen und nicht die Likes hinterher. Die Zeit zur Erholung muss nicht auch noch optimiert werden, also das Smartphone nicht auch noch mit in die Badewanne nehmen."

Der Schlüssel liegt in uns selber

Vielleicht ist das ja das Neue an der Erholung: Dass wir noch mehr auf uns achten müssen. Dass wir Auszeiten vom Außen brauchen, von den Krisen, den Smartphones und der Arbeit. Heißt: regelmäßig Nachrichtenpausen einzulegen, das Laptop abends wegzupacken und nach 18 Uhr, an Wochenenden und in Urlauben für die Kolleg:innen nicht erreichbar zu sein. Weil das Raum schafft zu spüren, wie es uns wirklich geht und was wir brauchen. Dann merken wir, wie gestresst und erschöpft wir sind, und können rechtzeitig gegensteuern. Wer den Kontakt zu sich verliert, verliert auch seinen Selbstschutz.

Für mich bedeutet das: Ich muss stärker für meine Me-Zeiten kämpfen, zum Beispiel für die in Outlook eingestellte Pause. Mein Top-Erholungs-Hack, den ich seit Kurzem ausprobiere: Ich nehme Tempo raus, überall. Ich gehe langsamer, kaufe entspannt ein, koche abends gemütlich. Mein neues Normal ist keine Autobahn mehr, sondern eine Landstraße. Wenn man sich darauf einlässt, passiert etwas Tolles: Plötzlich sieht man wieder die Blumen am Straßenrand.

